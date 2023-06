Carlos Herrera, exhausto por lo que encuentra en el Camino de Santiago: "Hay que darse prisa"

ElCamino de Santiago es una de las actividades más populares en nuestro país. Ya sea por motivo religioso, turístico o deportivo, lanzarse a realizar esta práctica es una de las mejores maneras para adentrarse en la naturaleza del norte y conocer sus recónditos. Como cada año, el director y presentador de 'Herrera en COPE', Carlos Herrera, está peregrinando para ver al Apóstol. El comunicador nos informó de que está haciendo la ruta conocida como 'El Destierro del Cid' y se encuentra en "el corazón de Castilla". Escucha en el siguiente audio cómo nos cuenta Herrera la última hora de lo que está viviendo.

Audio





Estas caminatas no son un camino de rosas y cualquiera que haya tenido la oportunidad de hacer el Camino lo sabe. Tal y como le avisó el pasado viernes, el meteorólogo Maldonado previno al comunicador de que las lluvias le asaltarían en su camino. Y la predicción se ha cumplido. Durante estos dos días, la cantidad de agua que ha caído por la zona ha provocado la aparición de una cantidad de charcos importante que han torpedeado el camino de Herrera. Sin embargo, gracias a sus zapatillas Chiruca, ha podido sortear estos obstáculos.

"Chubascos impertinentes"

Las lluvias no abandonarán al director de 'Herrera en COPE' y esto, unido al desnivel positivo que se encontrará en su marcha, dificultarán su recorrido hasta el encuentro del Apóstol. Frente a estas contrariedades, sabe que debe aligerar el paso para que las precipitaciones no le impidan avanzar.

Lo único bueno que puede sacar del agua, y viendo el calor que estábamos experimentando los últimos días en la península de forma generalizada, es que provocará que las temperaturas se suavicen, haciendo más soportables las etapas. Igualmente, ha destacado que esta ruta está "muy bien trazada y muy bien señalizada".

"No es obligatorio"

"Qué maravilla de Castilla, qué maravilla de zona entre Silos y Covarrubias", exclamaba Herrera, que está disfrutando de lugares por donde está pasando. Y no solo por su paisaje y sus monumentos, sino por su gastronomía y sus vinos. No ha dejado pasar la oportunidad de asombrarse "por el buen vino del Arlanza y alguna que otro asado o un lechazo que no es obligatorio".

Pese a todos los problemas que se encuentra, Carlos Herrera no pierde la sonrisa. En la cuenta de Instagram de COPE, nos cuenta los problemas que ha tenido al afrontar las caminatas de estos días. Escucha en el siguiente vídeo al director de 'Herrera en COPE'.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

20 años de visitas

Carlos Herrera arrancó con esta tradición anual en el año 1995. Además de seguir esta ruta, ha adelantado en 'Herrera en COPE' que se desviará por el camino francés.

Igual que visita con asiduidad al Apóstol, también suele frecuentar el mismo restaurante cada vez que se desplaza hasta la capital de Galicia. El gerente del local 'Casa Camilo', Inocencio Pereira, nos abre las puertas y nos cuenta la experiencia que ha tenido del comunicador. "Cuando termina el camino nos viene a visitar", decía el gerente, que recordaba que Herrera les lleva visitando desde hace 20 años. Descúbrela en el siguiente vídeo.