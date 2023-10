El ayuntamiento de Getafe propone cambiar el nombre del estadio del equipo azulón

Alfonso Pérez, exjugador nacido en Getafe y que vistió las camisetas de Real Madrid, Betis y Barcelona, concedió una entrevista a El Mundo en la que hablaba de las reivindicaciones de las futbolistas campeonas del mundo.

"Me parece muy bien que las mujeres tengan su espacio y sus derechos, como tienen desde hace bastantes años, pero creo que no puede ser equiparable para nada el fútbol femenino y el masculino, porque todo va en función de los ingresos que generes y de la repercusión mediática. Y ahí no hay comparación. Seguro que a otras deportistas les gustaría cobrar como las futbolistas de la selección y no pueden", dijo en la entrevista

"A mí me gustaría cobrar lo de Cristiano Ronaldo, pero no soy tan bueno. Es lo que hay. Cada uno tiene que saber dónde está. No se pueden quejar. El fútbol femenino ha evolucionado, pero deben tener los pies en el suelo y saber que no se pueden equiparar en ningún sentido con un futbolista hombre", añadió.

? Entrevista a Alfonso Pérez, exfutbolista y entrenador



“Las mujeres futbolistas deben saber que no se pueden equiparar en ningún sentido con un futbolista hombre” https://t.co/odiIqejvZn — EL MUNDO (@elmundoes) October 2, 2023

Esas declaraciones de Alfonso Pérez tuvieron respuesta un día después por parte de Sara Hernández, alcaldesa de Getafe.

"Me siento defraudada y triste. Es uno de los deportistas más laureados de la ciudad, pero traslada unas ideas que no caben en Getafe. Me entristece que traslade una imagen del deporte y del fútbol únicamente desde el punto de vista del negocio y no atienda a que en Getafe fomentamos valores de igualdad, respeto y tolerancia", dijo la alcaldesa, en declaraciones difundidas por el gobierno del municipio.

"Me entristece que hable de que la selección no se tiene que quejar. Hombre, ha habido agresiones sexuales, denunciado actitudes machistas y han tenido que reivindicar unas condiciones laborables mínimas. He echado de menos que deportistas tan laureados como, por ejemplo Alfonso Pérez, hubieran salido públicamente para ayudar y apoyar a sus compañeras", señaló.

"El gobierno de Getafe ya se ha puesto en contacto con el club y la afición para tomar las medidas correspondientes. Getafe hace gala de la oportunidad entre hombres y mujeres", concluyó.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado