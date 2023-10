El primer sonido del día de Carlos Herrera: la polémica de Alfonso Pérez

Carlos Herrera, director ypresentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por la polémica del jugador de fútbol Alfonso Pérez.

Alfonso Pérez Muñoz, durante un encuentro con la selecciónCordon Press





"España va a ser el centro del Mundial de Fútbol del 2030", comienza Carlos Herrera este jueves, "pero, en una decisión de la FIFA que habría tenido otra repercusión indudable como tuvo en aquel momento del 82 cuando decidió que España fuera sede del Mundial de Fútbol, reparte el campeonato entre seis países, además, cada uno en casa Dios". El comunicador recuerda que "España y Portugal eran en principio los organizadores, que habían, por aquella cosa solidaria, incluido en un principio a Ucrania, pensando que Ucrania ya sería un salvoconducto de por sí".

El presentador de 'Herrera en COPE' destaca que "los primeros partidos se juegan en Paraguay, Argentina y Uruguay, conmemorando el Mundial del año 30 de Uruguay": "O sea, esto es un sin Dios". Carlos Herrera recuerda el Mundial de 1982 com "un desastre en la gestión de los aficionados": "Iban a dormir en Salou y luego el partido se jugaba en Alicante, tenían que ir en autobús, aquello fue el desastre más grande del mundo". Además, señala que "futbolísticamente fue un desastre para España que tenía una tristísima selección".

"Hubo gente que creía que el Mundial 82 iba a ser el maná", rememora, "empezaron a pedir créditos para ampliar negocios porque el Mundial iba a atraer a millones de personas que iban a gastarse todo su dinero": "Vamos a ver, suele ser un maná, o algo parecido a un maná, unos Juegos Olímpicos en una ciudad, pero una cosa desperdigada por toda España, pues bueno". "Pues ahora el 2030 es otra cosa muy distinta", explica Carlos Herrera, "esto no tiene el mismo eco indudablemente que tuvo aquel 82 para España y ya veremos en qué quedará": "Esperemos que todo sea un éxito".

El estadio del Getafe se llamará solo Coliseum y se le quita el apellido Alfonso Pérez.Cordon Press





"Y no se pierdan ustedes la última locura al woke que se ha dado en España de la dictadura del pensamiento políticamente correcto", prosigue el presentador de 'Herrera en COPE', "Alfonso Pérez, jugador del Real Madrid, del Betis, del Barça, natural de Getafe, al que se le pone su nombre al Estadio Municipal de Getafe, es entrevistado en el diario El Mundo y dice no se puede equiparar en ganancias el fútbol femenino al masculino porque no genera lo mismo, de la misma manera que yo no cobro lo mismo que Cristiano Ronaldo porque Cristiano es mucho más bueno que yo y genera más ingresos que yo".

Carlos Herrera explica que "ha llegado la feminazi de la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, y ha retirado el nombre de Alfonso Pérez del Estadio Municipal": "¿Por qué? Por decir la verdad". "¿Llena el fútbol femenino tantos estadios como el fútbol masculino?", se pregunta el comunicador, "no". Sigue preguntándose si "genera tantos ingresos de televisión, es decir, hay gente dispuesta a ver en masa partidos de fútbol femenino". "No", se responde a sí mismo.

"¿Pueden entonces cobrar lo mismo la señorita Putellas que el señorito Messi?", cuestiona, "no": "Tampoco cobra igual Messi que un extremo izquierdo del Betis, porque uno genera mucho más que el otro; tampoco cobran igual los jugadores de balonmano que los de fútbol".

El presentador de 'Herrera en COPE' remata destacando que "es una dictadura repugnante de feminazis y compañía". "Sara Hernández se llama la sujeta esta", recalca, "tiene ya una historia". "Sobre todo, lo más duro de esta cuestión es tener que explicar lo obvio, porque lo obvio lo entiende todo el mundo": "¿Significan esas palabras que detestes el fútbol femenino? O sea, ¿es un machista radical? No; cuenta la verdad, y por contar la verdad, pues quitan el nombre del estadio". "Bueno, pues que se metan el estadio donde les quepa", finaliza.