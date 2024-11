Carlos Herrera pronostica las consecuencias de su entrevista exclusiva a Víctor de Aldama en COPE: "Muy importante"

Este miércoles, Carlos Herrera ha entrevistado, en exclusiva, a Víctor de Aldama. El comisionista de la trama Koldo ha dado explicaciones en 'Herrera en COPE' sobre el supuesto caso de corrupción que salpica a varios cargos del Ejecutivo.

Tras la entrevista, el comunicador ha analizado la actitud de Aldama durante la charla, además de explicar cómo se gestó y qué consecuencias puede tener.

En primer lugar, Herrera pone en valor la veracidad del entrevistado: "No solo le he visto muy seguro, sino que le he visto muy creíble porque él podría haber echado las patas por alto y haber incluso incrementado las denuncias con alguno, que no le hacía falta o que no son difícilmente comprobables, pero él ha querido ser fiel a la verdad.

Es decir, él ha dicho que no ha estado nunca en Moncloa, podría haber dicho que en alguna ocasión o haber jugado un poquito más al misterio, es decir, ha sido muy creíble y, por tanto, se hace más creíble todo lo demás que él ha contado".

Además, hace énfasis en la tranquilidad y los argumentos: "Le he visto sereno y manejando muy bien el argumentario, es decir, yo creo que él y su abogado han trabajado mucho en hasta dónde puede llegar y cuáles son las cosas, algunas que no me ha querido contestar porque se las tiene que contar al juez en una próxima comparecencia".

En cuanto a las preguntas que le ha hecho, Herrera explica que "normalmente, cuando hago una entrevista primero no digo nunca lo que voy a preguntar y yo siempre le digo tú no puedes decirme a mí que yo no te pregunte una cosa, pero sí tienes todo el derecho a no contestarme.

Ahora, a pesar de que tú sepas que alguno no te va a contestar alguna pregunta, tú sí tienes la obligación de hacerla, creo yo, y en ese sentido yo lo he hecho todas las que se le podía hacer, aunque ha habido algunas que él se las ha reservado en su legítimo derecho".

lAS CONSECUENCIAS DE LAS PALABRAS DE aLDAMA EN cope

Respecto a las consecuencias que puede tener la entrevista, destaca dos aspectos: "Se va a tomar conciencia de dos cosas que yo creo que son muy importantes que ha dicho en la entrevista.

Una que Pedro Sánchez estaba al tanto de todo forzosamente, es decir, no se podría haber creado ese tejemaneje de intereses y de intercambios de no estar Pedro Sánchez, que hablaba seis, siete o diez veces al día con Ábalos de cada uno de los extremos.

Segundo que él teme por su vida y que "si algo le pasa será responsabilidad del gobierno y de su presidente", son palabras textuales de él".

Cómo se gestó la entrevista a Víctor de Aldama

Por último, ha explicado cómo se prepara una entrevista de este calado: "Llevo días gestionándola y yo he preferido no hacer ningún tipo de anuncio.

Hay veces que tú lo tienes amarrado y crees que oye que a lo mejor hubiera estado bien durante toda la semana decir señores el miércoles va a venir Víctor de Aldama, pero ¿y si luego no viene? Por eso, cuando viene ha venido y luego después de que haya venido se repite las veces que haga falta".

