Carlos Herrera confiesa su "vieja pasión" gastronómica y en qué ciudad se hace: "El mejor de España"

Cada día, Carlos Moreno, 'El Pulpo', le da el paso a otro Carlos, Herrera en este caso, para que dé el pistoletazo de salida 'Herrera en COPE'. Un momento que pueden disfrutar los más madrugadores y donde Herrera, este lunes, ha apuntado a una delicia gastronómica de nuestro país, indicando cuál es que más le gusta.

El último viaje de Carlos Herrera

'El Pulpo' ha querido transmitirle un mensaje de diversos oyentes a los que ha conocido este fin de semana a Carlos Herrera: "Estuve el sábado en Talavera la Real, no te imaginas la cantidad de gente que venía a decirme, 'Pulpo', dile a Herrera que es el más grande, que lo sepas", le ha contado, mientras Herrera se ha mostrado satisfecho.

"En Extremadura te adora la gente, ahí estuvieron tirando tomates y diciendo, que venga Herrar un día aquí a comer, que se lo va a pasar muy bien con nosotros", ha insistido 'El Pulpo', tras lo que Herrera ha confesado las ganas que tiene de ir para allá, además de recordar su último viaje.

De esta forma se refería Herrera a lo que ha hecho este fin de semana: "Qué ganas. He estado por León este fin de semana". Carlos Moreno, 'El Pulpo', no ha sido ajeno a este viaje: "He visto la foto ahí con Jandrín y todo", algo que no parecía recordar Herrera: "¿Dónde?", ha preguntado confundido. "He visto una foto que has publicado en tu Instagram", confirmaba 'El Pulpo'. "Ah, ¿yo la he publicado?", 'El Pulpo lo tenía claro: "Sí, sí", lo que ha provocado, que por fin Herrera recordase dónde ha estado: "Voy a repasar mi Insta, porque no me acuerdo yo. Donde Javi Camarote, en el Hotel Camarote", ha señalado, en la ciudad de León, de donde asegura, está enamorado de un manjar muy popular en toda España.





La "pasión" gastronómica de Carlos Herrera

"¿Qué habéis comido, dame envidia?", le ha preguntado 'El Pulpo' a Herrera. Momento en el que el líder de 'Herrera en COPE' ha aprovechado para hacer una confesión sobre uno de los platos que se hacen en León que más le gustan:

"Tú sabes que yo tengo una vieja pasión por el chorizo de León, que me parece el mejor de España", ha confesado, tras lo que ha pretendido justificar su respuesta: "Siendo España un país de chorizos extraordinarios. De arriba y abajo. El asturiano, el extremeño, el murciano, en fin", ha enumerado intentando no olvidarse de algunos de los mejores lugares de nuestro país para comer chorizo.

Aun así, Carlos Herrera se ha mantenido firme en su defensa del chorizo de León: "Pero reconozco que el ahumado de León es un sabor único y lo que tiene Javier ahí en su camarote, vamos", ha explicado en su conversación con 'El Pulpo' al final de 'Poniendo las Calles'.