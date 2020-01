Carlos Herrera, un intrépido reportero en el Congreso de los Diputados

Carlos Herrera ha estado presente este fin de semana en el Congreso de los Diputados para seguir muy de cerca el debate de investidura de Pedro Sánchez. El comunicador más influyente de la radio española ha estado acompañado a Cristina López Schlichting, Ángel Expósito y el resto del equipo de COPE en el programa especial que la emisora ha realizado desde los pasillos de la Cámara Baja en unos días trascendentales para el devenir político de España.

Herrera ha analizado junto a Cristina las intervenciones de los diferentes representantes y ha seguido desde dentro el Pleno. Micrófono en mano, también ha recogido las declaraciones de los líderes políticos tras la primera votación de la investidura y ha saludado a la ministra de Defensa Margaritas Robles durante uno de los recesos. Por supuesto, la presencia de Herrera en los pasillos del Congreso ha generado una gran expectación. Por ello, muchos diputados y miembros de los equipos de las distintas formaciones políticas no han dudado en fotografiarse junto a él Y es que no todos los días se tiene la oportunidad de hacerse una foto con el líder de la radio española.

Herrera también ha opinado junto a Expósito de los detalles de este debate de investidura tan crispado. El comunicador no duda de que Sánchez saldrá investido presidente pese al exiguo margen con el que cuenta de cara a la decisiva votación del martes. "A no ser que alguien se parta una pierna el mismo martes esto quedará así: 166 votos a favor y 164 en contra", ha dicho Herrera. Pero el comunicador advierte: "El listón importante no es la investidura, sino gobernar. Y eso va a ser muy complicado".