Davidovich, Carballés y Munar jugarán contra rivales de talla. Badosa sufre pero pasa de ronda

En una jornada marcada por la lluvia, cayeron Pablo Carreño y Roberto Bautista, además de Irene Burillo en el cuadro femenino.

A la espera de que Carlos Alcaraz busque este miércoles la tercera ronda contra el neerlandés Jesper de Jong, procedente de la fase previa, y Pedro Martínez contra el ruso Andrey Rublev, sexto favorito, Davidovich fue el español con mejor ránking en el torneo que jugó este martes.

Pero llegaba con una racha negativa, con dos derrotas consecutivas en tierra batida, que rompió ante un tenista procedente de la fase previa, el monegasco Valentin Vacherot, al que derrotó 4-6, 6-2, 6-2 y 7-6(2).

Tuvo que remontar el español, 32 del ránking, pero se mostró muy satisfecho con haberse reecontrado con la victoria, que le permitirá medirse ahora frente al noruego Casper Ruud, un especialista en la tierra batida, dos veces finalista en París y que llega tras haber levantado este año los torneos de Barcelona y, este fin de semana, Ginebra.

Será una reedición del duelo de tercera ronda de 2021, el único entre ambos sobre tierra batida, que acabó con victoria del español. Es la segunda victoria en cuatro duelos contra el noruego, que este año ganó el último en el Masters 1.000 de Miami.

Para Davidovich será su duelo número 40 en Grand Slam y buscará su vigésimo cuarta victoria en esa categoría. Davidovich aprovechó para anunciar que Fernando Verdasco es su nuevo entrenador.

Carballés también necesitó cuatro sets para superar al francés Constant Lestienne, 86 del mundo a sus 32 años, que en su segunda participación en París volvió a tropezar en primera ronda. El español se impuso 6-3, 7-5, 4-6 y 6-2 en algo más de tres horas, tras dejar que un partido que tenía bien encarrilado se le complicara en el tramo final, antes de volver a tomar las riendas.

Ahora tendrá un partido complicado contra el número 1 del mundo y defensor del título, el serbio Novak Djokovic, que llega sin buenos resultados pero que superó la primera ronda sin mucho esfuerzo contra el francés Pierre-Hugues Herbert, 6-4, 7-6(3) y 6-4.

