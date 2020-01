¿Cree Herrera que va a haber un 'tamayazo' que impedirá a Sánchez ser presidente?

En los pasillos del Congreso, Carlos Herrera ha señalado que ve a Sánchez investido presidente este martes y no cree que el posible 'tamayazo' se acabe produciendo. "A no ser que alguien se parta una pierna el mismo martes esto quedará así: 166 votos a favor y 164 en contra", ha dicho Herrera. Y el comunicador advierte: "El listón importante no es la investidura, sino gobernar. Y eso va a ser muy complicado".

Herrera también ha criticado la nula respuesta de Sánchez a los ataques de la portavoz de Bildu Mertxe Aizpurua durante el debate de investidura. "Remover estercoleros es lo que tiene. A mí me produce náuseas ver a la portavoz de Bildu, que era que era de los que señalaba con diana a los que había que asesinar por parte de ETA, decir que el Rey es fascista", ha dicho. Y ha añadido: "Me preocupa que el presidente del gobierno no le haya llamado la atención porque necesita su abstención".