Carlos Herrera 'ficha' a un crack internacional para el Betis: tiene el aval de Joaquín

El Betis es el equipo que más representación tiene en 'Herrera en COPE', y es que al fin y al cabo, Carlos Herrera, director y voz del programa, es un declarado fanático del equipo verdiblanco. Es por ello por lo que, este martes, al repasar la última hora de las noticias deportivas, ha procedido a 'fichar' para el equipo de sus amores a un auténtico crack del fútbol mundial que, además del beneplácito de Herrera, cuenta con la aprobación de Joaquín: juega en el Manchester City.

¿Haaland al Betis?

Erling Haaland es el jugador de moda en Europa. Sus números como delantero centro del City, equipo que entrene Guardiola, están dejando helados a todos los analistas del deporte favorito del mundo. De él y de lo que le rodea ha querido hablar José Antonio Naranjo en 'Herrera en COPE, lo que ha provocado una sonora respuesta de Carlos Herrera.

"Yo quiero hablar de Haaland", ha explicado Naranjo en el audio que hemos podido escuchar. "Haaland, el hombre al que muchos aficionados ingleses... algunos no, muchos, eran dos millones los que dijeron que se fuera de Inglaterra porque era un robot", ha relatado el colaborador del programa, y es que el propio futbolista noruego ha tenido que dar explicaciones al respecto: Y él dice, bueno, voy a sacar lo que como, para que veáis que no soy un robot".

De esta forma, Haaland habría compartido su dieta con sus seguidores, lo que Naranjo ha contado de la siguiente manera: "Y el tío asqueroso se come una dieta con 6.000 calorías diarias donde están, vísceras, corazón e hígado de vaca porque dice que eso tiene vitamina B y luego es donde la mete gorda porque ahí Haaland dice: necesito cada mañana hacer baños de sol", momento en el que el resto de colaboradores del programa han comenzado a reír.

"Vamos a ver, eres noruego, vives en Inglaterra, ¿cuándo has visto tú el sol, muñeco? ¿Cuándo has visto tú el sol? O quiere decir acaso que si en vez de Inglaterra jugara en el Betis iba a meter cinco goles porque hay más sol", ha planteado un José Antonio Naranjo al que Carlos Herrera le ha recogido el guante, tal y como hemos podido escuchar en el audio anterior.

Mientras Jorge Bustos andaba explicando cómo el noruego mata a las reses "con sus manos desnudas" (a lo que Naranjo replicaba con que el asunto se resolvía "dándoles cabezazos"), Herrera ha puesto condiciones al fichaje de Haaland por el Betis.

Joaquín avala el fichaje del noruego

"Si quiere venir al Betis, el Haaland, vamos a ver a quién quitamos, pero bueno, se puede mirar", ha planteado un Herrera al que hemos podido escuchar en el audio anterior. Naranjo ha querido favorecer la incorporación del delantero 'citizen', recordando que "Juanmi está lesionado. Mientras se recupera...", argumento que ha terminado por convencer al presentador de 'Herrera en COPE': "Por ahí, por ahí se va a librar".

A pesar de los deseos expresados en el programa, el fichaje de Haaland por el Betis lleva planteándose por lo menos desde el verano, cuando pudimos ver al capitán, a Joaquín, negando en tono de broma que el astro noruego pueda llegar a ocupar un lugar en el equipo de Sevilla.





Hay que recordar que Haaland tiene una casa en la Costa del Sol y viajó hasta allí para pasar unos días junto a sus amigos en verano, pero la imagen de sus vacaciones la dejó junto al capitán del Real Betis, Joaquín Sánchez.

En un vídeo compartido en redes sociales por el jugador bético, se pudo ver a ambos comiendo junto al mar y en ese fragmento multimedia, Joaquín vacilando al delantero al señalar que no tenía sitio en el Betis: "No veas la que me está dando Erling Haaland que se quiere venir al Betis. Ahora todo el mundo quiere ser del Betis", llegó a decir