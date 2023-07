Carlos Herrera, extasiado por el último análisis cósmico de Zapatero: "En plena campaña... José Luis, gracias"

Zapatero está en campaña. Pero no sólo eso. Zapatero está un paso más allá. Puede que hasta años más allá o, directamente, haya trascendido el más allá. Y es que Pedro Sánchez ha encontrado un escudero formidable para cualquier molino cósmico que se le presente.

Queda la duda de si para unas elecciones será de ayuda, pero qué gigante intergaláctico ha perdido la Estación Espacial Internacional.

Sea como fuere, Carlos Herrera no ha podido dejar pasar la ocasión de comentar la 'ocurrencia' (siendo generosos), del que en algún momento de nuestras vidas, fuera presidente del gobierno. Vale la pena escucharlo:

Zapatero, en el centro de la campaña socialista del 23J

Este momento que hemos podido escuchar en el audio anterior, y que ha sido ampliamente comentado por Carlos Herrera y el resto de colaboradores del programa, es el último ladrillo del muro de la campaña que ha levantado el expresidente socialista. Todo el mundo recuerda cómo José Luis Rodríguez Zapatero irrumpió antes de la campaña, en eso que se conoce como precampaña, en estos mismos micrófonos, en Herrera en COPE.

En este programa y atendiendo a las preguntas que le planteaba Carlos Herrera, Zapatero, todavía con los pies en la tierra, pero definitivamente no en la Historia, defendió con vehemencia el papel protagonista, según su particular punto de vista, en el fin de la banda terrorista ETA. El momento de la conversación acalorada con Herrera corrió como la pólvora y no faltaron voces críticas, como la del expresidente Mariano Rajoy, quien también en COPE, le recordó a su antecesor que el fin de ETA fue un logro colectivo.





Tampoco le faltaron a Zapatero defensores, quienes se encargaron de darle unas alas que, como hemos podido comprobar esta misma semana, han llevado al líder socialista hasta el infinito y más allá.

El análisis de la actualidad con Carlos Herrera

Carlos Herrera ha comenzado la mañana con la vista puesta en el próximo domingo, 23 de julio. Queda el día de hoy más otros tres de una campaña electoral extenuante y absurda. Las encuestas serias vienen a decir que si el PP saca más de 160, Sánchez no llega a septiembre al frente del PSOE, si saca menos de 150 el PSOE puede bloquear y si saca menos de 140, Sánchez puede sumar.

Además, Michavila alertaba a los que hayan decidido pasar el domingo fuera de casa, que pueden encontrarse con un atasco importante que les haga no poder llegar a votar. Piénsenselo en serio, o renuncian al día de playa y montaña, o vuelven a mediodía porque si no pueden encontrarse como los 450.000 que tienen el voto en las oficinas de Correos esperando y no han ido a buscarlo porque ya se han ido de vacaciones.

El 'lío' de Feijóo con las pensiones

Está siendo una campaña de bandazos extraños, de una cuenta atrás angustiosa para algunos. Ayer, Feijóo que tropezó en un interrogatorio que le hicieron en TVE, se liara con la revalorización de las pensiones en tiempos de Rajoy y todos los activistas de la izquierda le hayan organizado un aquelarre como si hubiera dicho una sola de las mentiras de Sánchez en estos años. La polémica le ha quitado foco a los cinco pactos de Estado que el líder del PP prometió impulsar desde el Gobierno. A mí me parece que está muy bien que las entrevistas sean así, pero con todos.

La campaña electoral de Pedro Sánchez

Sánchez ayer seguramente estaba con algunas cosas que decía el CIS, que son interesantes, pensando yo puedo cambiar la opinión de aquellos que deciden el voto en los últimos días, que es el 15% o de los del último día, que es el 5%. Van probando para ver si efectivamente dan esa sorpresa que algunos todavía consideran posible, la sorpresa de que Sánchez le amargue la jornada al PP, que vive en una cierta euforia mal disimulada.

Ayer Sánchez se fue hasta Bruselas para participar en la cumbre de la UE y ayer le plantó dos besos de bienvenida a Delcy Rodríguez, la siniestra vicepresidenta de Maduro. Europa se ha tragado las exigencias democráticas para admitir la presencia de esta tipeja. Tanto preocuparse por los dictadores muertos, mientras que la imagen de la peor dictadura viva, que es la de Venezuela, el líder socialista la recibe con todo el afecto posible.

Plantó durante un rato a los dirigentes europeos para dar un mitin en Huesca. Toda la campaña ha sido un despropósito sin dirección alguna. Empezaron con la ronda mediática y han seguido forzando la máquina. Lambán, que sigue siendo el responsable del PSOE en Aragón, no fue invitado. Es más, se presentó, pero fue vetada su intervención. Lambán no aplaudió ni una sola vez, no le dirigió ni una sola palabra.