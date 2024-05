Clavijo, sobre las elecciones catalanas: "España no puede vivir pendiente de Cataluña"

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado que España "no puede vivir pendiente de Cataluña" y espera que, celebradas las elecciones catalanas, sea el momento de "los grandes acuerdos". Clavijo ha señalado, además, que la "parálisis" en Cataluña "perjudica a Canarias" al no haber Presupuestos Generales del Estado ni agenda legislativa.

"España no puede vivir pendiente de Cataluña. No tenemos Presupuestos Generales del Estado y eso perjudica a Canarias porque Cataluña no tuvo presupuesto. No tenemos en estos momentos agenda legislativa porque Cataluña estaba en un proceso electoral y ahora vienen en las elecciones europeas", ha asegurado Clavijo en declaraciones a los medios.

El presidente canario ha insistido en que no se puede "parar un país por unas elecciones autonómicas". "Yo espero y deseo que sea el momento de los grandes acuerdos. Espero y deseo que Cataluña tenga un gobierno cuanto antes, pero también que el Gobierno de España saque adelante unos presupuestos y afronte la gestión del resto de los asuntos del país, que en Canarias tiene bastantes", ha afirmado.