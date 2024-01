Carlos Herrera explica el problema de salud que ha atravesado en Navidad: "Yo estaba muriéndome"

La Navidad, como cada año, reúne a las familias alrededor de una mesa. Recuerdos, confidencias, historias... son muchos los motivos por los que se convierte en necesario disfrutar con las personas que más se quieren. No obstante, a veces hay circunstancias que ensombrecen estos días.

A Carlos Herrera, director de 'Herrera en COPE', le ha ocurrido algo que entorpecía estas fechas tan señaladas para él y el resto de españoles. ¿Quieres saber de qué se trata? Descúbrelo en el audio que tienes disponible aquí.

En concreto, ha asegurado este miércoles en antena que "yo esta Nochebuena y Navidad he estado muriéndome. He estado en Elche, Alicante, con la familia de Pepe. Yo me estaba muriendo. Lo que yo estaba pasando con la gripe y fíjate que me vacuné. Si no me llevo a vacunar me muero".

Herrera también ha advertido sobre esta gripe porque "ha llevado a mucha gente a situaciones muy delicadas".





Otro colaborador ha aprovechado su intervención en 'Herrera en COPE' para explicar que "los españoles se dividen en cuatro grupos. Los que tenemos catarro, los que tienen gripe, los que tienen covid y los que tienen virus sincitiales. Estos dos últimos lo pasan peor".

Lo que es cierto es que la prevalencia de la gripe está provocando indicios de colapso en la atención primaria en España. "Y no soy precisamente optimista", ha asegurado Camacho.

¿Es realmente gripe? El virólogo Estanislao Nistal advierte del virus del que estarías contagiado

El virólogo Estanislao Nistal habló en 'Herrera en COPE' precisamente sobre ese aumento en la incidencia de la gripe. Sobre todo, hizo hincapié en la diferencia entre la gripe y otros virus.

En primer lugar, Nistal aseguró que "está siendo más complicado de lo que sabemos sobre los virus a los que se les está haciendo seguimiento, en concreto el virus de la Gripe A. Está habiendo más casos, estamos en un incremento", pero ponía el foco en una variable que no se está teniendo en cuenta".

"No nos damos cuenta de que hay más virus que el covid, la gripe A o el sincitial. Hay otros virus que producen los típicos catarros que no son inhabilitantes porque no producen fiebre o cansancio tan grande, pero que están presentar y asociados al mal tiempo, a estar juntos o la fácil transmisión. Por ejemplo, los rinovirus o los adenovirus no nos incapacitan, pero también son los causantes de estos síntomas", afirmó.





Otra cuestión que hay que tener en cuenta es el efecto del covid-19 sobre la gripe.

Dijo en 'Herrera en COPE' que, sobre todo en los virus respiratorios, tenemos una inmunidad de entre uno y dos años que previene de volver a infectarnos, aunque sí tenemos una inmunidad para no desarrollar la infección grave. Volvemos a tener las mismas infecciones por los mismos virus cada dos años aproximadamente. El hecho de que no nos hayamos expuesto durante la pandemia en las condiciones actuales, puede hacer que ahora haya más incidencia".

Por otra parte, también dijo que el aumento de casos de gripe en Navidad no es algo nuevo. Lleva ocurriendo toda la vida. Lo que ocurre en este año es que "ahora tenemos campañas de vacunación para prevenir, no solamente frente a la gripe, también infecciones bacterianas secundarias". Escucha aquí su intervención al completo dando todas las claves sobre la gripe y el repunte de casos de covid.

Estas son las recomendaciones del ministerio de Sanidad ante el incremento de casos de covid y gripe

El Ministerio de Sanidadha publicado recomendaciones para prevenir el contagio que incluyen la higiene de manos, cubrirse la nariz o boca al toser o estornudar y usar mascarilla en caso de padecer síntomas compatibles con una infección respiratoria.

Entre las recomendaciones también se incluye usar pañuelos desechables para contener las gotitas respiratorias o las secreciones; después de usar los pañuelos, echarlos a la bolsa de basura más cercana; y lavarse las manos con agua y jabón o limpiarlas con un gel con alcohol regularmente y después de tener contacto con secreciones respiratorias.

Por último, se recomienda seguir las pautas de vacunación frente a microorganismos respiratorios y evitar, en lo posible, acudir al puesto de trabajo con síntomas de enfermedad.