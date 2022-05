Carlos Herrera detalla la dura medida que puede imponer el Gobierno en solo un año

"Una cosa que hace siempre esta izquierda, es poner palos en las ruedas del empleo privado a base de impuestos, de cotizaciones sociales y luego, fomentar mucho el empleo público, que es un espejismo", ha comenzado Carlos Herrera criticando una de las medidas económicas estrella de Moncloa. Y es que el director de 'Herrera en COPE' ha querido analizar la realidad que esconden algunas de las cifras de empleo.

Las cifras de empleo crecen, de empleo público

"Sí, sí, crece el empleo, pero vamos a ver, crece el empleo de decreto, no el empleo real, no el empleo que nace del esfuerzo de empresarios y de trabajadores", ha señalado Carlos Herrera. "Ayer anunciaron la mayor oferta de empleo público de la historia: 30.000 plazas a cuenta del Estado. Ahora que se ha duplicado el número de opositores de más de 50 años y con la juventud, con el panorama que tiene por delante, pues claro, eso genera mucha expectativa. Hay casi 30.000 criaturas que conseguirán un empleo más o menos estable a cuenta de hacerse funcionario", ha explicado el comunicador de COPE, evidenciando lo que sin duda puede terminar por constituir un problema.





La realidad económica de España no pasa por su mejor momento: "Pero como país, si uno mira el cuadro en su conjunto, ese cuadro sigue siendo inquietante. Ya hace tiempo que durante la pandemia les contamos que España había empezado a tener más personas que cobran un ingreso público que personas que cobran un ingreso del sector privado, o sea, pensionistas, parados, funcionarios superan a los empleados del sector privado", un dato que hace pensar en un futuro de lo más complejo.

El empleo público, disparado: ¿quién lo paga?

Para Herrera es evidente que "desde que gobierna Sánchez, es un decir lo de que gobierna, desde que es presidente los trabajadores públicos han crecido más de un 11 % y los privados solo un 2 %, y como este gobierno además se empeña en poner las cosas difíciles a empresas y autónomos y le entusiasma el empleo público...", ha criticado Carlos Herrera.

"Yo te doy de comer. Yo, el Estado. Yo, el gobierno del Estado te da de comer. El funcionario y el pensionista son más fácilmente seducidos por las políticas que pueda adoptar un gobierno. Te subo el sueldo, la pensión, te las vinculo al IPC y el del sector privado que arree y que lo pague con los impuestos", ha ejemplificado Carlos Herrera.

"Esto de que no se iba a quedar nadie atrás con el PSOE, se están quedando atrás todos los trabajadores del sector privado. Y estos tendrán que subir impuestos, ¿en año electoral? Son capaces, perfectamente", ha pronosticado Carlos Herrera justo antes de dejar una última reflexión sobre lo que nos espera a nivel económico en España: "Ese es el panorama. Desde luego, no inquietante, no. Perverso, demoledor".

Te puede interesar:

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado