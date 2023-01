Carlos Herrera desvela qué prenda de vestir le deja sin palabras y dónde comprarla: "Ya estoy yo corriendo"

En pleno invierno, cada uno tiene sus trucos para pasar menos frío al salir a la calle. Algunos apuestan por ponerse varias capas, incluyendo algunas térmicas y otros escogen un buen abrigo de plumas que sea grueso y que permita mantener bien el calor. Sin duda, las manos son una de las partes del cuerpo donde tendemos a pasar más frío, de ahí la importancia de no dejarse los guantes en casa.

Sin embargo, en pleno siglo XXI, hay prendas de ropa específicas que te ayudan a mantenerte calentito y no precisamente por su tejido o grosor. Es el caso de un chaleco que irradia calor y que Carlos Herrera acaba de descubrir. Ha sido Teodoro León Gros el que ha acudido a hacer el programa con un "fachaleco de espumita", como lo llama el comunicador.

Sin embargo, tiene algo de especial, y que "lleva un botoncito que tú lo aprietas, se enciende una lucecita y es como si dijéramos un calentador". Es decir, lleva una especie de calefacción incorporada que te permite estar calentito, y, además, "carga el teléfono también", como han contado los colaboradores de 'Herrera en COPE'.

Al descubrirlo, el comunicador no salía de su asombro. "Es tremendo, sobre todo para los que llevamos moto. Es la calefacción incorporada", comentaba en voz alta. En este punto, confesaba que quiere hacerse con uno y que no va a tardar en ir "corriendo a pillarlo". En este momento, se escuchaba en el estudio un comentario diciendo: "También lo venden en los chinos, pero ahí no lo compres, que tú eres muy de chinos", que ha generado un debate en torno a los bazares y sus inmensas posibilidades a la hora de comprar en ellos.





Carlos Herrera también realizaba su aportación y revelaba a los oyentes que "en Almonte hay un chino" muy bueno en el que compra a menudo bastante ropa. "Allí por 100 pavos me he vestido para tres años, pantalones de todos los colores", aseguraba el director y presentador de 'Herrera en COPE'.

La compra de Carlos Herrera con su primer sueldo

No es la primera vez que Herrera hace una confesión en cuanto a compras se refiere, y es que hace escasos días, le contaba a Carlos Moreno, 'El Pulpo', en qué se había gastado sus primeros ahorros. Fue mientras ambos escuchaban The Dancing Bumble Bee / Bumble Boogie, un tema de Neil Diamond que nacía hace 82 años, cuando el comunicador explicó por qué esta canción era especial para él.

Herrera dejaba claro que le apasiona y confesaba que fue "la primera canción" que puso con la primera compra que hizo con su sueldo. En concreto, son sus "primeros ahorros", recordaba haber comprado "un amplificador, un plato, dos altavoces, cada uno de una marca y unos auriculares", todo ello "en una tienda que era Supersonido".