Carlos Herrera desvela el problema recurrente que sufría Rocío Jurado: "He estado con ella"

El pánico escénico es un fenómeno que han sufrido multitud de artistas. Esos nervios antes de salir al escenario, te pueden jugar una mala pasada cuando te expones a un gran público. Entre los artistas que lo han sufrido se encuentranPastora Soler, Adele, Robbie Williams o Barbara Streisand, entre otros. No todos canalizan el miedo de la misma forma, aunque el caso de Rocío Jurado era el más llamativo. Carlos Herrera devela en‘Poniendo las Calles’ la dificultad de ‘La Más Grande’ antes de cantar. Descúbrelo en el siguiente audio.

Barbara Streisand, “¿más cantante o más actriz?”

Carlos Moreno hizo mención a la actriz y cantante americana Barbara Streisand coincidiendo con el 29.º aniversario de su vuelta a los escenarios. 'El Pulpo' le preguntó a Carlos Herrera “del 1 al 10, ¿cuánto puedes amar a esta mujer?”, a lo que el director y presentador de ‘Herrera en COPE’ le respondió con un "9′45″.

Una artista que ha regalado “canciones que emocionan mucho”, aseguraba Moreno. Aunque había una duda que se le quedaba en el tintero: “si es más actriz o más cantante”, aunque Herrera lo tuvo claro en su respuesta. “Es más cantante. Como actriz es simpática, pero es una cantante descomunal como ha habido muy pocas” asegura.

Moreno recordó a los oyentes que justo era un “10 de mayo del 94 cuando Barbara Streisan comenzaba a sentirse bien consigo misma después de pasar una época en el que le daba pereza subirse a los escenarios”.

El director y presentador de ‘El Pulpo’ reveló que “tenía vértigo, quería alejarse de la música, de los micrófonos y estuvo durante un tiempo bastante retirada, pero fue cruzarse con algunos músicos que le decían: “tienes que volver”, volvió y consiguió de nuevo unos cuantos números uno”.

El miedo escénico es algo que también sufrió Joaquín Sabina. Como explicó Carlos Moreno, el cantautor tuvo episodios en “los últimos 15 años”. Herrera le explicó el motivo de por qué se produce este fenómeno: “salir, romper ese hielo y tener debajo una alfombra de miles de personas causa un cierto cosquilleo, al que te acostumbras indudablemente cuando pasan los años”.

“Hasta que no coges la carrerilla y te sientes a gusto, pasas un rato regular” aseguró Herrera. A raíz de todo esto, Carlos Moreno le reveló una anécdota que no había “contado jamás a nadie”. “El año pasado se celebró el 30 aniversario deCadena 100. En el Wanda Metropolitano había 65.000 personas ahí metidas y yo tenía que hacer una pieza solo con el micrófono, el escenario” relató 'El Pulpo'.

Carlos Moreno no estaba en Cadena 100 desde el año 2015 y su deber era “lanzar un mensaje publicitario muy importante” y lo tenía que hacer con el móvil y el público. “Se me empezó a secar la boca, me empezaron a temblar las manos porque tenía miedo. ¿La gente se iba a acordar de mí? Llevo sin aparecer en Cadena 100 desde un montón de tiempo”. Aunque eso sí, El Pulpo lo tuvo claro en ese momento: “hay que tirar para adelante porque el tiempo no se para”, a lo que Herrera añadió “a veces hay que hacer de tripas corazón, disimular y creérselo”. Escucha la sección al completo en el siguiente audio.

