Carlos Herrera desvela su emoción por lo que ocurrirá este domingo: "Tres ciudades en pie"

Este viernes, Carlos Herrera ha querido preguntar a los fósforos por sus series favoritas. El comunicador ha querido saber qué están viendo a día de hoy los oyentes de 'Herrera en COPE' o las mejores series que han visto en los últimos años, y es que con la enorme oferta de la que disponemos en la actualidad resulta complicado decidirse.

La serie que tiene enganchado a Herrera

Además de tomar buena nota de las recomendaciones, el comunicador ha aprovechado el tema para compartir cuál es la serie que le tiene enganchado e invitar a verla a sus colaboradores y a todos los fósforos. Carlos Herrera ha contado que está "engorilado" con 'The Last of Us', o 'El último de nosotros' en su traducción al español. La serie es "en realidad es un juego que han transformado", es decir, que han llevado a la pequeña pantalla y que el comunicador no tiene palabras para describir, por lo enganchado que le tiene.

Cuando el comunicador se ha referido a la serie y ha explicado su origen le han preguntado si es la coreana, refiriéndose a 'El Juego del calamar', que tanto furor causó en el momento de su estreno. Sin embargo, Herrera ha explicado que "es norteamericana" y que le encantaría que sus compañeros vieran "cómo han reproducido el Boston bombardeado". "Un bicho come a la humanidad, todo decae. Solo quedan tres ciudades en pie, si no habéis visto ningún capítulo, está muy bien", ha analizado, además de ensalzar la figura de Pedro Pascal, como protagonista.

Herrera 'representa' una escena de 'The Last of Us'

Minutos después, Herrera ha vuelto a referirse a la serie, recordando una de sus escenas iniciales. "Hay una familia modélica están cuidando a la abuela. La abuela no habla y como es un bicho que contagia a la gente y le da mucha fuerza, hay un momento que la abuela empieza a boquear y se come a la familia", ha narrado el comunicador.

En ese momento, en el estudio se han escuchado varios mensajes que recriminaban al presentador haber hecho un spoiler sobre 'The Last of Us'. Para calmar los ánimos, Herrera ha explicado que tan solo se trata de "la primera escena" o una "de las primeras" perteneciente al primer capítulo y que es "la seña de que algo está pasando".

La recomendación de Mari Jose Navarro

Además, ha pedido a los colaboradores sus recomendaciones. La de María Jose Navarro ha sido 'After Life', una serie "muy redonda" que narra la historia de "un señor que se le muere su mujer y decide vengarse del mundo. Todo el mundo conocía lo buena persona que era antes y decide salvarle". Navarro ha asegurado que le ha hecho "reflexionar" y "pensar".