La versión de Mari Jose de la canción de Miley Cyrus dedicada a Alberto Herrera: "No quería dejarte...."

Este martes, María José Navarro ha presentado en su diario de 'Herrera en COPE' un adelanto exclusivo de su nuevo tema tras su éxito de "Carlos Herrera es igualito que tú...". Esta vez, con motivo de la última canción de Miley Cyrus, que ha resultado ser tan llamativa como exitosa por su letra dedicada a Liam Hemsworth, la colaboradora ha preparado una versión dedicada a Alberto Herrera. No obstante, también se dirige a su padre, Carlos Herrera.

Al igual que pasó con la sesion 53 de Bizarrap con Shakira, 'Flowers' ha dado mucho que hablar. Esto se debe a que es una letra compuesta como una clara respuesta a su ex marido. Toda ella es una indirecta al actor. La canción comienza recordando lo buena pareja que hacían y cómo su relación se fue rompiendo con el paso de los años. No obstante, rápidamente, la canción evoluciona a un canto de amor propio, en el que Cyrus hace referencia a los desencuentros entre los dos y que, ahora, está mejor sola y no necesita a nadie para ser feliz.

Lo mismo ha querido hacer Navarro, de forma paródica, cantando a Alberto Herrera: "Iba guay, iba bien hasta que tu madre se cruzó. Anda y vete a por cardos, anda y vete a esquiar. A ronear con las gordis. Yo aquí estaré muy solita. Ha salio a papa... No quería dejarte, no quise liarte... Pero me he hinchado a llorar hasta que recordé... Anda y vete a los after, anda y que vaya bien, a puntear con las churris y a beberte el bidé".





La versión de la canción de Shakira

De la misma manera, la semana pasada, la comunicadora hizo su propia versón de la sesión 53 de Bizarrap con Shakira. "Y ahora, llega ella", decía Alberto Herrera, al tiempo que comenzaba la sintonía que da paso a 'El diario de Mari Jose', ya conocida por todos los oyentes. "Ayer lo anunciaba la protagonista, llevada por la ira y el rencor, durante el fin de semana me hizo una canción. Se titula 'Motopapi Music Sesion 53'", presentaba.

Sin poder contener la risa, explicaba que "Motopapi es el famoso productor Eduardo Ruiz Milla", al tiempo que lanzaba una advertencia a todos aquellos que estuvieran escuchando COPE en este momento. "Aquí llega, en forma de coplilla, el 'Diario de María José Navarro'", daba paso Alberto.

La canción dice así: "Perdón, ya cogí otro tren, aquí no vuelvo, no quiero otra decepción. Tu padre te aconsejó y cuando te necesitaba fuiste tu peor versión", comienza la versión de Navarro: "Una senior como yo, no está para novatos. Pa' chorbos como tú".

"A ti te quedé grande por eso acabarás con una igualita que tú (...) Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago radio, perdón que te salpique (...) Me dejaste de jefazo al suegro, con la firma en los labios". Y la mítica frase sobre las mujeres, en vez de "facturan", para ella "fracturan". "Tiene nombre de persona buena, Carlos Herrera no es como suena. Tiene nombre de persona buena, Carlos Herrera es igualito que tú, pa' chorbos como tú", cantaba, tras asegurar que ella vale "por dos de 102". "Cambiaste un tractor por un Twingo y un reloj de mantero por un Casio", terminaba.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Vídeo