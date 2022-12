Carlos Herrera deja a todos de piedra con su favorito para ganar el Mundial de Qatar: "Voy con los débiles"

Carlos Herrera preguntaba al resto de colaboradores de 'Herrera en COPE' si había "alguna preguntita interesante" de los oyentes del programa. Y tan interesante, tanto como que se le planteó una de las cuestiones más candentes de la actualidad: el Mundial de Qatar de fútbol y quién debería ganarlo. Herrera no ha dejado indiferente a nadie, como puedes escuchar en este audio:

El favorito de Carlos Herrera para ganar el Mundial de Qatar 2022

Naranjo, respondiendo a la petición del director del programa le decía: "Sí, Herrera, sí, nos vamos con la preguntita", una de las secciones ya míticas del programa. "También es muy futbolera, pero bueno, ahí queda. Laura es de Galicia y dice: Oye, Herrera, ¿cuál es tu favorito para el Mundial y quién querrías que ganara?", algo a lo que el líder de la radio ha respondido.

"Yo querría que ganara Marruecos", ha asegurado contundente, lo que ha dejado de piedra al resto de contertulios, casi tanto como la argumentación esgrimida para justificar su opinión. "Porque eso sería una revolución que, por cierto, beneficiaría mucho a Marruecos. Alejaría muchos radicalismos y pondría al país en una línea internacional que sería muy interesante para ellos y para todos", un cambio político que Herrera cree que se daría en el país gracias a un triunfo futbolístico.

El Betis, la Croacia de Modric y las simpatías por Argentina

"Y luego, porque yo siempre voy con los más débiles", ha terminado añadiendo un Carlos Herrera que ha provocado que el resto de colaboradores del programa salten. "Menos con el Betis, porque el Betis no es débil, es fuerte", le ha querido pillar Jorge Bustos, a lo que Carmelo Encinas ha añadido: "Croacia tiene 4 millones y pico de habitantes y una selección que fue subcampeona del mundo y aspira a ser campeona del mundo con solo 4 millones de habitantes", quiso decir el día en el que todavía no se conocía cómo terminaría la primera semifinal entre la Argentina de Messi y la Croacia de Modric.

Bustos exclamaba: "Todos con Croacia, hombre", mientras que Herrera llegaba a decir: "Podría darse, efectivamente, la repetición de la final Francia-Croacia. Y que este año, si es Francia-Croacia, hombre, voy con Croacia, claro, pero yo espero que Marruecos...", a lo que el resto de colaboradores de 'Herrera en COPE' no pudo mantener la risa. "Sí, claro, claro. Por eso, porque es más débil, porque son 4 millones de habitantes contra 80", se justificaba un Herrera que finalmente no podrá ver a los croatas hacerse con la Copa del Mundo y tendrá que limitar su apoyo a la selección marroquí.

"¿Entonces hoy tienes que ir con Croacia frente a Argentina?", le insistía un incisivo Jorge Bustos, mientras que Carlos Herrera salía en defensa de una Argentina que no cosechaba demasiadas simpatías entre los contertulios: "A mí sí que me gusta mucho Argentina. Yo creo que Messi... es que marca la diferencia con cualquiera. En fin, cualquiera de los que gane seguramente me hará muy feliz", terminó por resumir Herrera antes de que comenzasen unas semifinales que ya han encumbrado a Argentina en la final, a la espera de ver qué otro país disputará la corona del Mundial de Qatar 2022.