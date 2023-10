Carlos Herrera deja K.O. a un conocido periódico inglés por lo que dice de Sevilla: "Horteras británicos"

Reino Unido es el principal mercado emisor de turistas a España, con el 20% del total de las llegadas de viajeros internacionales a nuestro país y con un incremento constante respecto a años anteriores a pesar del Brexit.

Por ello, es muy habitual leer en los medios de Reino Unido clasificaciones de las mejores ciudades que visitar o las playas más paradisíacas para conocer en España.





El Daily Mail ha publicado un artículo en el que realizan un ranking reuniendo a una serie de ciudades del mundo a las que desaconseja viajar por ser consideradas "vulgares" u "horteras". Entre ellas, se encuentran Sevilla y Benidorm. Carlos Herrera se ha pronunciado al respecto y ha lanzado una contundente opinión. Escúchala en el audio que tienes disponible a continuación.

Audio





"El Daily Mail no es precisamente un paradigma del buen gusto. Eso para empezar", incide Herrera. Además, añade que "se referirá a la ausencia de buen gusto o lo horteras que serán algunos visitantes británicos. Pero conozco muchos visitantes elegantes, encantadores y fantásticos. Que para eso uno es amigo del embajador".

Este es el motivo que da el Daily Mail para considerar "hortera" a estas dos ciudades emblemáticas de España

En el caso de Andalucía, explica este diario que la perjudicada es Sevilla, ya que, según defiende el diario, "gracias al turismo británico de borrachera", la capital andaluza es "muy turística, un poco vulgar y ciertamente no tiene nada fuera de lo común".

Los motivos de esa pérdida de atractivo de la capital de Andalucía son precisamente el exceso de turismo y, en concreto, la masificación de turistas británicos que llegan buscando un tipo de ocio en concreto.

Por su parte, en la Comunidad Valenciana la ciudad señalada es Benidorm, que precisamente es uno de los puntos más visitados por parte de los turistas británicos en España a lo largo de décadas.

"Con el corazón a medio escribir": La carta de amor que le escribió Carlos Herrera a Sevilla por la Semana Santa de 2001

El comunicador ha demostrado, en multitud de ocasiones, el amor que siente por Sevilla. Y también por su Semana Santa, declarada Interés Turístico Internacional.

En COPE estrenamos un podcast muy especial en el que puede escucharse el mítico pregón de Semana Santa ofrecido por Carlos Herrera en Sevilla en 2001 y a través de un formato innovador y exclusivo.

Herrera ama a Sevilla en cada esquina, en cada copla, en cada vela rizada, en cada frase de una taberna, en cada silencio de un compás, en cada paso. Y lo vuelve a demostrar con este inolvidable pregón de la Semana Santa de 2001 ante un abarrotado Teatro de La Maestranza.

"¿Cómo no voy a acordarme del día en que volví a verte, después de tantos años, siendo yo un adolescente?. No creas, mi amor, que esas cosas se olvidan. Lucías tú una clara mañana de verano, de amaneceres que no mienten, de esas mañanas de luces blandas que te hacen gloriosa. La luz se había levantado a eso de las seis"

"Recién habías despertado y en tu rostro encalado se dibujaba la dulzura de los cuerpos tibios. Yo vestía de blanco, tenía veintiséis años menos y el corazón a medio escribir. Ni siquiera podía imaginar que algún día fueras a fijarte en un muchacho que se presentaba ante ti con una maleta, tres tebeos y el rostro atontado por una larga noche de tren, siempre el tren", son las palabras con las que Herrera da comienzo a uno de los pregones que más se recuerdan todavía hoy en Sevilla. Disfruta aquí del pregón al completo.