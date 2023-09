Carlos Herrera: "Pepe se ha ido demasiado pronto. Estaba pletórico"

Vídeo

Señoras, señores. Me alegro. Buenos días.

Hola, son las ocho, las siete en Canarias. Este fin de semana en COPE la radio ha tenido un nombre que es el de Pepe Domingo, en COPE y en todas partes. Pepe Domingo los dejaba la noche del sábado al domingo y para algunos, las primeras horas del domingo, al despertar, era increíble recibir en el teléfono la noticia de que había muerto Pepe como consecuencia de una infección mal evolucionada.

¿Qué les voy a decir yo de Pepe que ustedes ya no hayan escuchado este fin de semana? Mira, cuando tienes 20 años es muy difícil que se te muere un amigo. Puede pasar, pero es muy difícil. Cuando tienes ya estas edades, desgraciadamente hay días en los que la vida te depara la pérdida de un amigo, de un compañero, de alguien tan importante como Pepe.

Audio





Yo tenía 27, 28 años cuando llegué a la Cadena SER en los años 80, y lo primero que hice al abrir una puerta de un estudio fue encontrarme delante a Joaquín Prat, a Iñaki Gabilondo y a Pepe Domingo Castaño. Hacían las mañanas de la SER en aquel momento. Vean ustedes qué trío. Joaquín se nos fue estando aquí con nosotros en COPE. Pepe se nos ha ido, nos queda Iñaki. El tío está por debutar. Ayer estuve con él un rato y da gloria verlo al maestro Gabilondo.

Pero Pepe, demasiado pronto. Porque además estaba ciertamente pletórico. Descanse en paz.

Falta una semana y un día para que se celebre el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo. Un debate que todos sabemos no propicia que sea elegido presidente del Gobierno, pero va a ser interesante para él, porque en el Congreso de los Diputados se le presenta a los españoles. ¿Cuál es la idea que tiene del país y el proyecto que tiene del país?

Hoy se reúne con la patronal de la CEOE, luego agentes sociales, etcétera. Pero Sánchez hoy, por cierto, se monta en un Airbus, si no se ha montado ya, y se va a Nueva York a la Asamblea de las Naciones Unidas, lleva un séquito de 107 personas. 107 personas. Ayer, en un mitin en Galicia, Sánchez estaba desatado, literalmente desatado.

Bueno, esto es entrañable, porque igualdad entre hombres y mujeres... Vamos a ver. No es verdad que vayas a buscar la igualdad entre hombres y mujeres si destrozas la igualdad entre los españoles, ¿qué igualdad va a haber entre hombres y mujeres? ¿Por qué no va a ser lo mismo un hombre de San Sebastián que una mujer de Murcia? No lo va a ser igual. Sánchez debería ser más sincero y reconocer que va a trabajar para que haya igualdad entre hombres y mujeres que vivan dentro de una misma comunidad, de un mismo cortijo autonómico, pero que entre comunidades va a haber privilegios innegables.

Buscará los votos para la investidura debajo de las piedras. Las piedras de Waterloo, podría añadir, porque la única posibilidad de éxito pasa por ceder a las exigencias del prófugo. Ha dicho una cosa que es cierta. Oiga, oiga, aquí el que pone las condiciones soy yo.

Usted lo que viene es a pedir un préstamo y el que viene a pedir un préstamo sabe que el interés lo pone el banco y yo soy el banco. Evidente. No es el único que le ha salido así, porque también los de Podemos han dicho que ellos quieren que Irene Montero siga siendo ministra de Igualdad, que si no, ya veremos lo que pasa.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado