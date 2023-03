Más de cuarenta años son los que lleva en la radio Carlos Herrera, una cifra que se dice pronto pero que, en realidad, significa un trabajo de fondo increíble que ha hecho que el comunicador llegue a donde está: al programa matinal que lidera el crecimiento de la radio en España, como número 1 del prime time. Un logro que él y sus colaboradores han conseguido con su esfuerzo y con, por qué no decirlo, mucho sentido del humor.

Sin duda, no es nada fácil llegar a ser el número uno y, mucho menos, mantenerse en ese puesto, pero eso no hace que uno no siga siendo ambicioso. Tanto es así, que el propio Carlos Herrera ha querido confesar que él sigue muchos programas de radio que difieren del suyo y que le encantaría presentar y liderar. Así se lo confesaba esta semana, justo antes de que comenzase Herrera en COPE, a El Pulpo.

"A mí me habría gustado mucho, pero no tengo el talento" era la confesión que llegaba a hacer Carlos Herrera en la radio cuando El Pulpo le preguntaba cuál era ese espacio radiofónico que le hubiera gustado presentar. Y sí, él mismo se ha mojado, y puedes escucharlo en este audio.

"Admiro a mucha gente en la radio, me dedico a escuchar mucha radio" explicaba, al tiempo que contaba cuál era su comunicador favorito y que ha llegado a ser su inspiración.

El programa que le hubiera gustado presentar

Bien sabes que, muchos de los genios que más alto llegan, suelen ser los más ambiciosos y tienden a no conformarse con lo que tienen. Eso mismo le pasó a los Beatles, probablemente, la banda de rock-pop más famosas del mundo, y a uno de sus compositores más destacados: Paul McCartney.

Y es que, como recordaba El Pulpo en Poniendo las Calles, al británico no le bastó con escribir canciones tan icónicas como Yesterday o Love Me Do, sino que, hubiera querido escribir otras de las canciones que más triunfaban en el momento. "Ha escrito canciones para los Beatles, como solista, discos experimentales...Y él dice que ha triunfado mucho con la música, pero que se arrepiente mucho de no haber sido el autor de una obra maestra como Caroline, de The Beach Boys" decía el comunicador.

"Hombre, no se puede quejar con todas las que ha hecho" decía Carlos Herrera, mientras confesaba que es una reflexión que él mismo ha hecho en otros momentos de su vida, porque también ha sentido que le hubiera gustado hacer programas de radio que han hecho otros compañeros y él no.

La admiración de muchos de sus compañeros de otros medios

Que Carlos Herrera es un enamorado de la radio lo sabemos todos, y son muchos los oyentes que acumula día tras día que también esperar su análisis y su opinión. Tanto es así, que son muchos los compañeros de otros medios que han confesado que son admiradores de Herrera en COPE y de todo lo que hace su director, algo que pudimos comprobar cuando celebramos el Día Mundial de la Radio.

En un acto único, pudimos escuchar desde la Fundación Telefónica, en la calle Gran Vía de Madrid, un programa conjunto de las tres emisoras que lideran las mañanas en una emisión única. Allí estuvieron presentes Angels Barceló, de la Cadena SER y Carlos Alsina, de Onda Cero, que tuvieron más que elogios para Carlos Herrera y Herrera en COPE, del que, confesaron, querrían tener en sus programas algún colaborador.