Carlos Herrera, testigo de la confesión de Juanma Moreno sobre Isabel Díaz Ayuso: "A por ti"

Carlos Herrera ha entrevistado este lunes a Juanma Moreno Bonilla, completando así la ronda de entrevistas a los principales candidatos a las elecciones andaluzas que se celebran este domingo 19 de junio. Entre preguntas y aclaraciones sobre el programa que presenta el político del PP, ha habido un momento en el que le ha confesado qué le dice Juanma Moreno a su homóloga madrileña y compañera de partido, Isabel Díaz Ayuso. Toda una declaración de intenciones con vistas a poner a Andalucía en un lugar privilegiado.

La confesión de Juanma Moreno sobre Isabel Díaz Ayuso

Juanma Moreno ha querido explicar sus propuestas fiscales apuntando a su compañera de partido y presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: "Lo segundo que vamos a hacer, algo fundamental, es igualarnos progresivamente en estos cuatro años en materia fiscal a la Comunidad de Madrid", ha explicado. "La hemos cogido como referencia, creo que es una muy buena referencia para nosotros. El poder acercarnos en términos fiscales, en términos de tasas públicas a la Comunidad de Madrid, nos va a hacer más efectivos", ha defendido el presidente andaluz.

En ese momento, Moreno Bonilla le ha confesado a Carlos Herrera qué le dice, precisamente, a la misma Ayuso: "Es verdad que, Isabel, que es amiga y compañera. Muchas veces se lo digo, oye, vamos a por ti, en el buen sentido de la palabra. Yo creo que hay que fijarse en los que lo hacen bien y ellos lo hacen bien. Y además, Andalucía, que es la tercera locomotora económica de España, tiene que aspirar a ser la primera o segunda, superando a Cataluña", ha desvelado apuntando a esa sana competición por posicionar ambas regiones entre las de mayor pujanza económica de España.





"Por lo pronto, en términos de convergencia, hemos recortado un 0,7, que es mucho con una pandemia. Hemos superado el PIB, hemos llegado los 170 mil millones de euros. Y vamos a seguir trabajando para que la riqueza de Andalucía sea de las más altas de España", ha defendido Juanma Moreno en 'Herrera en COPE'. "Nosotros a lo que aspiramos, en un tiempo razonable, es que Andalucía sea locomotora. Nosotros no queremos que sea el vagón de cola, después de la desidia, de la apatía y la indolencia de tantos años socialistas. Nosotros lo que tenemos es ambición. Creemos que Andalucía puede ser una de las grandes locomotoras económicas de España y ese es el objetivo. Tenemos que hacer un esfuerzo de crecer más que los demás de manera sostenida", ha explicado el presidente en funciones de la Junta de Andalucía y candidato del PP a revalidar el cargo a partir de este domingo en las urnas.

La entrevista de Carlos Herrera a Juanma Moreno

"Como cualquier equipo de fútbol, salimos a ganar con suficiencia. Creo que es posible, no es una fantasía", ha defendido Moreno Bonilla. "Estamos cerca de conseguir una mayoría suficiente para gobernar solos y eso es bueno para Andalucía. Con la inflación galopante necesitamos un gobierno que tome decisiones y que no esté inmerso en debates estériles", ha asumido tratando de evitar concretar su preferencia por un socio u otro en el gobierno.

Moreno Bonilla ha criticado de las formaciones de nuevo cuño su falta de experiencia en la gestión: "No estamos en Andalucía para perder un año o año y medio. Tenemos consejeros de mucho nivel, con personas muy rodadas. Desgraciadamente, eso no lo tiene el resto de fuerzas políticas", ha presumido el líder del PP.

Elecciones andaluzas en clave nacional

"Siempre lo hay", ha asumido Juanma sobre el sentido con el que votan los andaluces, mirando más allá de lo que su propia comunidad requiere. "A nadie se le escapa que Andalucía es la comunidad más importante, donde más españoles vivimos. Es la que proyecta la imagen de España en el mundo", ha defendido Morenos para acto seguido tratar otro de los temas cruciales en estas elecciones tras el covid, el empleo.

"Quien crea empleo es la empresa. Hay que ponerle las cosas fáciles a los empresarios. Si quieres inversiones, tienes que ser más atractivo o igual que otros territorios de Europa. Simplificación administrativa. Seguridad jurídica. No poner obstáculos a la inversión, es clave", ha resumido un presidente andaluz, que ha recordado cómo en la región el pasado ha sido bien distinto: "Hemos tenido un problema en Andalucía con la formación. A día de hoy hay empresas que no se pueden establecer, porque no tienen empleo cualificado", ha terminado por resumir Juanma Moreno Bonilla en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.