Carlos Herrera: “¿Bajar el IVA del gas ha puesto en peligro el estado del bienestar?”

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Ya son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias de este segundo día de septiembre, este segundo día que nos coloca ante varios asuntos que nos conciernen muy directamente.





Intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner





Uno un tanto lejano, que es este suceso del que venimos hablando en Argentina, un individuo armado se ha plantado frente a Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta del país, y me ha dado la impresión de que pretendía dispararle, no había bala en la recámara, sí no obstante en el cargador del revólver, de la pistola o lo que fuera, del arma en una palabra. Lo han detenido, es un brasileño y ahora veremos todo ello qué conlleva.

Fernando Ónega dice adiós a la radio: "Una referencia para los periodistas"





Miren, hoy déjenme, antes de meterme en harina hablar de una persona a la que mucho quiero y respeto sin límites, por cuanto ha sido para mí una referencia como para los periodistas de mi generación y supongo de generaciones seguidoras, que es Fernando Ónega, que se retira de la radio, se ha retirado, ha dejado ya la radio después de tantísimos años. De todos los días anunciar o resumir en las palabras justas los hechos exactos, esa facilidad para sacar la mano de la radio, agarrarle a usted el pescuezo y meterle hacia dentro. Lo ha tenido Fernando.

Hoy Andoni Orrantia escribe “que las redes te convierten en conocido, la televisión te convierte en popular, pero la radio te convierte en relevante” y ese ha sido es y será Fernando Ónega aunque no esté delante del micrófono y lo relevante permanece, nunca se olvida.

Son muchos años habiendo trabajado con él, con hombre que cena centolla, hombre que cena centolla don Fernando Ónega López. Eso ocurre porque un día estando yo en Galicia se le ocurre a Fernando decirme, le llamo para decirle dónde voy a cenar un…, dice hombre no dejes de cenar centolla porque ya sabes que “hombre que cena centolla, no dorme…. Si no respira, claro”. Dice pero no lo vayas, no vayas a decir esta frase; bueno, ya se quedó: don Fernando Ónega López ‘home que cena centolla’ y partir de ahí todo lo demás.

Gracias por todos estos años de brillantez y magisterio, querido Fernando.









El Gobierno baja el IVA del gas





Vamos a ver, ustedes saben que hay profesiones de riesgo que todos conocemos, profesiones de riesgo que algunas de ellas hemos visto en acción este verano. Yo que sé, bombero forestal por ejemplo; es una procesión de profesión de riesgo la de buzo espeleólogo que se meten ahí; los ingenieros de Zaporiya, luego hablaremos con ellos; los arponeros japoneses; un domador de leones del circo… Y luego están los ministros de Pedro Sánchez, que eso indudablemente es una profesión de riesgo, porque ¿hay algo más arriesgado que salir en tromba, como loros, para defender una postura de Pedrito y que Pedrito cambie de opinión cinco minutos después dejando a todos en pelota picada, a cada uno de ellos, buscando un agujero donde meterse?

Durante todo el mes de agosto han ido desfilando uno a uno todos los ministros del PSOE, todos, para criticar la petición de Feijóo de bajar el IVA, el IVA del gas. del 21 al 5 %. Le han llamado negacionista, insolidario, aquí tengo algunas cosas apuntadas, radical, austricida… incluso una de estas figuras, la ministra de 'Ciencia Ficción' Diana Morant le llegó a comparar con Donald Trump. Sí, Diana Morant existe, unos creían que era un ectoplasma, pero existe. Bueno, pues ayer sale Pedrito en su zona de confort y lo que hace, después de que el día anterior todos estuvieran repitiendo las consignas como loros, es efectivamente decir que va reducir el IVA entre octubre y diciembre del 21 al 5 %. ¿Por qué? Porque así alivia o ayuda a la clase media y trabajadora, que lo de la clase media y trabajadora ya no hay quien se lo quite de la boca, vamos a tener que hacer un rap un día de estos con eso.









¿Pues a ver ahora con qué cara salen Bolaños, Rodríguez, el otro, la otra, esta de ciencia-ficción a defender lo que ayer atacaban porque era malo, malísimo? O sea ya sí se pueden financiar la Sanidad, la Educación, las pensiones, con un IVA más bajo. ¿O bajar el IVA ha puesto en peligro el estado del bienestar? En fin, bienvenida la medida, porque ya le digo la medida tiene una trascendencia social. Hay quienes efectivamente en este tipo de medidas se encuentran inconvenientes, y seguramente los tienen. Uno de ellos es el contrasentido de que tú bajes el precio de algo cuyo consumo quieres limitar, teóricamente si bajas el precio puede aumentar ese consumo cuando tú lo que quieres es racionar; bien. Pero es verdad que tiene una trascendencia social por cuanto el Estado dejará de ingresar 190 o 200 millones de euros que ya los ingresa por otra parte con la no deflactación de las cuentas del IRPF, pero habrá ciudadanos que dejen de pagar 10- 20 € al mes y poco a poco, esto más lo otro más lo de más allá intentar hacer que efectivamente las cosas resulten algo más aliviadas.

Lo explicaba en cualquier caso muy bien Pilar García de la Granja hace un rato, hay que bajar la inflación como sea porque pensaban que la guerra iba a durar menos, que el tope del gas iba a ayudar pero es que nada funciona del todo. La factura global del gas es muy alta con el IVA al 21%, ayer algunos economistas, les digo, decían que con esta medida no bajas el precio del gas pero sí bajas la factura. Que al final la factura es lo que ves en el IPC nominal, con un IPC al 10,4% se disparan las pensiones en la revisión de noviembre. Como tú te has empeñado en adecuar las pensiones al IPC, ese pastizal que vas a tener que pagar en pensiones no es lo mismo si el IPC está en el 10,4 que si está en el 9,6. O sea para mantener la indexación del IPC a las pensiones, tienen que bajarla como sea un 7 o un 8 %; que eran los datos con los que el gobierno contaba. Revalorizar las pensiones es un gasto, evidentemente; tú puedes congelarlas pero no bajarlas y desde luego si te has comprometido a subirlas, reza para que el IPC no esté literalmente por las nubes.

LA GIRA DE PEDRO SÁNCHEZ Y EL INDULTO A GRIÑÁN

Bueno, este es uno de los asuntos del día, indudablemente. El otro es que Sánchez hoy, miren ustedes, debuta en su ronda de piel con piel, de visita a los votantes socialistas me imagino porque fuera del caladero socialista creo que por muchas gira que haga Sánchez tiene difícil la pesca de votos. Y la inaugura en Sevilla, supongo que con Juan Espadas que es el jefe del socialismo andaluz. Que saben ustedes ayer, antes de ayer se desvincula delindulto al señor Griñán porque decía que el código ético del partido no se lo permitía. Mientras que Sánchez está diciendo, sin conocer la sentencia porque este tío es así, que la sentencia es injusta y por lo tanto que el indulto es inevitable.

Audio









Y por ahí están los demás, los demás Griñánes condenados también a 8 y 9 años de prisión diciendo ¿y de lo mío que hay? Bueno, pues ese encuentro hoy entre Espadas y Sánchez a ver cómo lo solventan. Bueno, se harán una división de papeles en la piel con piel; pero va a ser muy, muy, muy, muy entretenido.