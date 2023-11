Carlos Herrera descubre el papel de Marlaska en las protestas contra el PSOE en Ferraz: "Instrucciones"

Este lunes por la noche hemos podido ver una nueva manifestación frente a la sede del PSOE en Ferraz. Esta vez, con la novedad de que cada vez se han extendido las protestas a más ciudades de España. Siendo la de Madrid una de las principales, la Policía Nacional acabó utilizando gases contra los manifestantes para dispersar la concentración. Esta actuación ha sido objeto de muchos comentarios y Carlos Herrera no ha querido pasar la oportunidad para dejar una clara opinión:

Audio





¿Qué papel ha jugado Marlaska?

La Policía Nacional depende del Ministerio del Interior, que dirige el socialista Grande-Marlaska, es por ello que Carlos Herrera, tal y como se escucha en el audio anterior, ha explicado que los agentes habría obrado siguiendo órdenes de sus cargos al mando. "Las manifestaciones en defensa de la democracia y el Estado de Derecho se están expandiendo por España y ayer en Ferraz ocurrió algo llamativo", ha señalado.

"La Policía Nacional, siguiendo instrucciones del Ministerio del Interior, cuando hubo un poco de tensión en la cabecera, no se andaron con tapujos y lanzaron botes de humo", una circunstancia que muchos de los que allí se encontraban no comprendieron, pero que se explicaría por las decisiones tomadas por instancias superiores.

Tras el uso de estos gases, tal y como narra Herrera, "eso provocó carreras, minutos de nervios que acabaron con tres detenidos y la concentración dispersada, pasadas las nueve y media de la noche", tras lo que ya no se vieron más imágenes de ciudadanos concentrados frente a Ferraz.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





"Hay que levantar el pie del acelerador"

"No tenéis vergüenza, gritaba uno de los manifestantes", ha recreado Carlos. "Era una escena pintoresca. Los ciudadanos salían a mostrar indignación, entre otras cosas, por la humillación a la que se somete a la Policía Nacional, y son gaseados por algunos agentes de la Policía Nacional", es la paradoja que se vivió este lunes en las calles de Madrid frente a la sede socialista.

El caso es que Carlos Herrera, tras ver las imágenes y los vídeos, ha querido hacer un llamamiento a la calma: "Está todo el mundo muy nervioso y conviene levantar el pie del acelerador", ha solicitado a los ciudadanos. En este mismo sentido, ha querido dar su opinión clara tras lo visto en Madrid: "Si a mí me preguntan mi opinión personal, les diré que, manifestaciones en sedes de partidos políticos, cual escraches, no me gustaron antes, no me gustan ahora", ha sentenciado el periodista.

"Las manifestaciones son legítimas, pacíficas y ejemplares, y se manifiesta uno en el centro de las ciudades, que hay razones sobradas para hacerlo", ha añadido un Herrera que ha querido poner el foco en el problema que pueden suponer determinadas imágenes. "Entre otras cosas porque esas tensiones callejeras no benefician a nadie y dan alas a la sobreactuación de quien ahora se hace la víctima. El victimismo de los que hicieron lo mismo antes y, por supuesto, de forma más violenta", ha recordado.





"Hay razones para pensar que cada día las cosas son más difíciles. Y por eso es bueno medir cada palabra y cada gesto, para encontrar la manera de compatibilizar la protesta y la defensa del Estado de Derecho con la imprescindible paz social", ha querido argumentar el director de Herrera en COPE en el arranque del programa de radio.

Este objetivo, asume Herrera, "no es fácil. Los equilibrios perfectos, es difícil alcanzarlos, pero un pequeño esfuerzo seguramente nos beneficiará a todos", ha querido añadir, para seguir reforzando su mensaje.





Un consejo de Herrera para Vox

Muchas han sido las ciudades que han seguido el ejemplo de Ferraz: "Ayer vimos Madrid, Sevilla, Badajoz, Valencia, Málaga, Jaén, Pamplona y Barcelona", donde se produjeron manifestaciones frente a las sedes del PSOE. "Es una respuesta, evidentemente, mayormente cívica y pacífica, pero que permite que algunos se lamenten de lo que ellos mismos hicieron antes", ha insistido Herrera.

Tras esto, el almeriense, ha querido darle un consejo al partido político que preside Santiago Abascal (quien se personó en la manifestación que tuvo lugar en la calle Ferraz): "Y haría muy bien Vox en retirarse de la primera fila, porque el intento de salir en la foto de anoche en Madrid, sólo sirve para que la 'brunete sanchista' ridiculice todas las manifestaciones", ha argumentado Carlos.

En esta misma línea, ha querido trasladar un consejo a los ciudadanos que legítimamente ejercen su derecho a la protesta: "Y harían muy bien los manifestantes en apartar y señalar a los energúmenos que se cuelen en las concentraciones. Los van a utilizar para que las protestas, si son modélicas, parezcan un pulso de la derechona sobre el pobre Pedro Sánchez y lo mal que lo está pasando", ha terminado por explicar.





Sobre el presidente del Gobierno, Herrera tiene muy claro lo que le está pasando: "Lo está pasando muy mal, eh. Sabe que esto es difícil pararlo. La indignación que hay en buena parte de la población. Cada cinco minutos surge una nueva convocatoria espontánea en toda España", una circunstancia que Herrera comprende, aunque pide "levantar el pie del acelerador" en busca de la "paz social".