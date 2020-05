Carina Mejías, en COPE tras abandonar Cs: "Arrimadas no puede actuar como salvavidas sino como alternativa"

La dirigente de Ciudadanos Carina Mejías se ha sumado este miércoles a su excompañero de partido Juan Carlos Girauta y ha confirmado que ha solicitado su baja como afiliada de la formación naranja después de que Arrimadas haya acordado con Sánchez apoyar la prórroga del estado de alarma.

En su entrevista en "Herrera en COPE", Mejías ha señalado que su salida de Cs era una idea que llevaba "madurando" desde hacía tiempo. "Me sentía alejada de la toma de decisiones de la nueva dirección. Apoyar la prórroga del estado de alarma ante las amenazas del Gobierno es algo que no comparto en absoluto", ha señalado Mejías. Afiliada desde 2012 a Cs, la dirigente ha denunciado que no hay un contenido concreto en ese acuerdo con el Gobierno, sino simplemente "unas reuniones semanales". "Cs se ha caracterizado siempre por presentar propuestas innovadoras para ayudar al a ciudadanía y aquí no hay un contenido concreto", ha denunciado.

Para Mejías, "Sánchez ha demostrado en estos meses que no es de fiar". "El Gobierno ha utilizado este estado de alarma para colarnos cosas que son inaceptables, como nombrar varios asesores en ministerios, modificar el acceso al padrón municipal para que los okupas pueden empradonarse, firmar contratos con empresas de dudosa legalidad... Estamos poniendo en riesgo la esencia de la democracia y no es un Gobierno al que debamos dar un margen de confianza", ha dicho. Para ella, el gobierno de Sánchez ha sido "devastador, en términos sociales y económicos" y cree que Cs "no puede actuar como salvavidas sino como alternativa".

Por último, Mejías ha reconocido que algunos compañeros de partido tan han manifestado "su sorpresa" por esta decisión de Arrimadas, pero otros sí creen que el acuerdo es bueno "para que Sánchez no caiga en los chantajes de los separatistas".