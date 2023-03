¿Tienes un hábito que no eres capaz de cambiar? El truco para "entrenar" a tu cerebro

Seguro que alguna vez has escuchado eso de que no utilizamos, ni mucho menos,el 100% de la capacidad que tenemos en el cerebro, y que, probablemente, hay muchas habilidades que nunca lleguemos a desarrollar. Y es que el cerebro es ese gran desconocido, que es el motor de nuestra vida, y al que, muchas veces, no tenemos en cuenta.

Hoy en Fin de Semana hemos querido conocerlo un poco más, y saber hasta qué punto podemos "entrenarlo" y, con ello, tener una mejor relación con nosotros mismos. Para ello, hemos contado con Mikel Alonso, que acaba de escribir el libro El cerebro optimista, que, cuenta, nada más y nada menos, que con el prólogo escrito por Irene Villa.

?? Lo que tienes que evitar hacer con tu móvil si quieres tener una buena salud mental: genera malestar



?? La psiquiatra Marian Rojas nos explica en @findesemanacope cómo podemos relajar nuestra mente y tener más energía ?? https://t.co/oMSt5LKqUZ — COPE (@COPE) March 11, 2023

Él nos contaba cómo entrenar el cerebro va a ser fundamental para nuestra vida, a pesar, eso sí, de que "a nuestro cerebro le da igual si somos o no felices" explicaba. "Tenemos un cerebro que está muy bien adaptado a vivir en entornos agresivos hacia nuestra persona, pero para vivir en esta época, tenemos algunas estructuras, que no están muy bien adaptadas" explicaba.

Y es que, como Mikel Alonso explica, todo tiene que ver con nuestros hábitos, que repetimos incansablemente incluso en las situaciones de miedo. Pero, ¿podemos cambiar y entrenar a nuestro cerebro?

El cambio, algo natural para el cerebro

Mikel Alonso nos contaba en Fin de Semana que, en realidad, a nuestro cerebro no le gusta que gastemos energía y que, muchas veces, los cambios en los hábitos las producen. Sin embargo, considera que se puede cambiar un hábito y que, encima, nuestro cerebro está "programado para cambiar".

Pero, ¿cómo hacerlo? Pues como explicaba él mismo, haciendo un cambio "consicente, superando la tendencia que tenemos a hacer siempre lo mismo", y, en esto, interviene mucho la imagen que tengamos de nosotros mismos, un refuerzo que podemos darnos diariamente.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

?? Los tres pasos que debes seguir para no boicotearte y mejorar tu autoestima según Marian Rojas



?? La psiquiatra nos ha dado las claves en @findesemanacope para trabajar en nuestra autoestima ?? https://t.co/ti2r3Luder — COPE (@COPE) March 4, 2023

"Es muy importante cómo nos hablamos, que todo vaya en coherencia con lo que sentimos y con lo que decimos. Es un diálogo que es fundamental para nuestra vida y nuestros logros" explicaba, lo que, en otras palabras, significa que, si a ti mismo te dices que algo va a ir bien y que tú puedes con todo, posiblemente consigas hacerlo.

En ese refuerzo, por cierto, puede venir también de fuera y de la opinión e imagen que se formen otros sobre nosotros.Por eso, en este libro, Mikel Alonso propone una serie de ejercicios para conocernos a nosotros mismos y tener una mejor relación con nuestro cerebro.

?? Nos abruma tener que escoger una de entre varias opciones



?? @rafarodrigoz, el coach de @Poniendocalles, le explica a @elpulpoCOPE por qué "nuestro cerebro está programado para pensar mal"https://t.co/oTgj02ijAA — COPE (@COPE) February 20, 2023

Ojo, que él explicaba que también es muy importante acudir a un psicólogo cuando lo necesitemos, especialmente cuando tengamos ciertos traumas y heridas emocionales que no consigamos curar por nosotros mismos. "Se puede cambiar el significado emocional de lo sufrido y volver a almacenarlo donde estaba el recuerdo malo" explicaba.

Y una enseñanza final: "El dolor emocional es necesario, porque nos dice que algo no está bien en nosotros", explicaba.