El bonito homenaje de Herrera al discurso del Rey Felipe el 3 de octubre de 2017

Carlos Herrera ha querido homenajear al Rey Felipe VI en su monólogo de este jueves. Lo ha hecho recordando el histórico discurso pronunciado por el jefe del Estado hace dos años, cuando salió a defender la democracia y la libertad frente a aquellos que desde la Generalitat de Cataluña trataban de suprimir los derechos de los ciudadanos.

"Hoy, 3 de octubre se cumplen 2 años del discurso del Rey. Del discurso de Felipe VI que vino a ser una especie de descarga, de aldabonazo para que los resortes del Estado reaccionaran, para que los españoles de dentro y de fuera de Cataluña sintieran que había motivos para ser optimistas de cara al futuro. Dos años de estas palabras.

Dos años de un discurso en el que Felipe VI se la jugó, pero hizo lo que tenía que hacer. Se la jugó y le salió bien porque hizo lo correcto. ¿Cómo no va a poner las cosas en su sitio un jefe del Estado cuando ve cómo un gobierno autonómico organiza una jornada de violación constante de todas las normas que los tribunales habían dado acerca de la capacidad o no de una comunidad autónoma para organizar referéndum de autodeterminación? En cualquier sentido común que conozca la Constitución Española sabe que están prohibidos. ¿Y cómo no va a poner el grito en el cielo un jefe de Estado cuando dos días después o dos horas después, al día siguiente, esos políticos de opereta proclaman una república inexistente y organizan los disturbios que se organizaron en las calles de Cataluña? ¿Cómo no va un jefe del Estado a lamentar, a dar una voz de alarma cuando miles de empresas empiezan ese mismo día a irse de Cataluña, incluidas las grandes capitales y las grandes empresas, grandes compañías? Cuando se vulnera la Constitución, ¿cómo no va a dar una voz un jefe de Estado? ¿Es que los países para qué quieren entonces a un jefe de Estado? Pues para estas cosas. Hizo lo que tenía que hacer y los demócratas España tienen muchas razones para estar agradecidos a Felipe VI".