Bodas en verano de 2022: así han subido los precios en los últimos meses y qué puedes hacer al respecto

Tras dos años paralizados por la pandemia por coronavirus, este 2022 se ha llenado de bodas que tuvieron que ser canceladas al estar planeadas para 2019. La mayoría de los españoles tienen una boda a la que ir este verano. De hecho, desde el sector, aseguran que este año va a haber un 20% más de bodas que en 2019. "Todo lo que conlleva el organizar una boda, todos los proveedores están hasta arriba y eso nos está afectando", cuenta Lara, quien se encuentra organizando su boda.

Esto se debe a todas las bodas de 2019 y 2020 que no se celebraron y las muchas parejas que decidieron retrasar el darse el 'sí quiero'. No obstante, no contaban con que la vida iba a estar tan cara. ¿Cómo ha influida la subida de los precios al sector de las bodas?

"Hemos tenido que subir el precio de los vestidos de novia un 30%, ya que los costes de material han subido", dice Carmen, quien es diseñadora y asegura que ha tenido que subir el coste de los trajes de novio y los vestidos de novia. Asimismo, también se han encarecido los precios de las flores, aunque por el momento, Encarna no ha tenido que hacerlo en su floristería de Valladolid: "Llevo 5 o 6 años con el mismo precio porque tengo bodas reservadas desde hace tres años, desde la pandemia. Entonces, yo no lo puedo subir y al que venga nuevo tampoco".









"Se ha duplicado el presupuesto"



Asimismo, en 'Herrera en COPE' se ha calculado cuánto puede costar un menú de boda teniendo en cuenta el último IPC. "En el coctel podemos poner un poco de jamón de picoteo, pero está un 4,5% más caro que el año pasado. El marisco ha subido un 9%", apuntan los comunicadores. "Y un solomillo de ternera te va a salir u 12% más caro que en 2021", agregan. Lo mismo pasa con las bebidas: "El vino cuesta un 6,7% más, el alcohol para las copas un 3.9% y el café un 12% más caro también".

"En mi caso, entre 2021 y 2022, tengo casi 12 bodas. Soy la primera boda de las 12 que no se ha pospuesto y que no me ha afectado el coronavirus en la organización", cuenta Pepe, que se casará en unos días. "Mi catering es de un restaurante de mi pueblo y, desde hace uno año que empecé a organizar mi boda, ellos se han comprometido y es lo único en lo que no me han subido los precios. Hay otras cosas como la animación, la orquesta... Ellos sí han subido los precios. Y, obviamente, el viaje de novios se ha notado desde hace dos años", asegura. "Son muchas cosas a tener en cuenta, pero llevándolo bien organizado y con un control, bien", apunta él.

"En mi caso, no he tenido una subida de precios con la contratación de proveedores para mi boda porque tenía el presupuesto cerrado desde antes de la pandemia y me han respetado las clausulas que firmé en su día", dice Natalia, quien se casa el 30 de julio. "Los presupuestos que pedimos en diciembre han cambiado bastante, sobre todo el tema del catering por la subida de las materias primas y el transporte. Se ha duplicado el presupuesto", lamenta Fernando, quien prepara su boda para el 3 de septiembre.

Esto también ha afectado al transporte. Lo mismo pasa con el catering, donde el cubierto está a "120-130 euros". Así lo cuenta en el audio Alfonso, propietario de Autocares Campos en Ciudad Real, y Chema Sanjuan, propietario de la Hacienda Las Flores en Zaragoza.

