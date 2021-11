Blanca, tras convivir con el robot NETA: “Te da mucha tranquilidad”

Cuando empezó 2021, casi 4.900.000 de españoles vivían solos. De ellos poco más de 2.000.000 son mayores de 65 años. Para hacernos una idea de lo que suponen estas cifras, en un 10% de los hogares españoles hay una persona que vive sola.

Este dato viene creciendo, además, año tras año; por lo que no está demás prestarle atención y sobre todo tratar de ponerle remedio. Es lo que están haciendo desde varias empresas que desarrollen precisamente robots que se dedican a acompañar y ayudar a las personas mayores que viven solas.

El último de estos lanzamientos ha tenido lugar en Barcelona de la mano del Ayuntamiento en colaboración con la Fundación del Mobile World Capital. Es ARI, a quien las personas mayores le pueden pedir muchísimas cosas cuando viva en su casa.

ARI mide un metro de alto y 35 cm de ancho tampoco, pesa 12 kg y es capaz de moverse por toda la casa con una autonomía de 8 horas de batería. También es capaz de reconocer un rostro y una voz.

Y de ARI pasamos a NETA que es un prototipo con el que la gallega Blanca Valdivia, de 76 años, ha convivido durante unos días en la que dice que ha sido “una experiencia muy interesante, divertida, miedosa, aburrida… de todo”.

Una de las cosas que destaca Blanca de NETA es que “es muy mona, tiene una cara alegre y te transmite alegría” y asegura que “a veces se olvida que es un robot”.

Dice Blanca que con NETA te pasan muchas cosas y “cuando ya no está la echas de menos, aunque en casa te persigue por todos los sitios”.

Los 10-12 días que pasó junto a NETA los pasó muy bien y reconoce que es “una compañía vital para la persona que está en casa” y explica que “si el robot en algún momento nota que te pasa algo, que no respondes, llama inmediatamente a Emergencias o a un familiar tuyo”.

Y recuerda una de las anécdotas que vivió junto al robot ya que al tratarse de un prototipo tienen que ir programándoles distintas funciones. En esta ocasión, Blanca que no toma pastillas le dijo a NETA que le recordara tomar una pastilla cada seis horas pero, al llegar la noche “no me acordaba que también me lo recordaría, así que una noche que estaba durmiendo de pronto veo que viene una luz hacia mí, y escucho un pequeño ruido y una voz que me dice: ‘Blanca, la pastilla’”. Un susto que se llevó Blanca en plena noche.