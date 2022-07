Bisbal se declara fan de COPE y pregunta por el tertuliano que "enfada" a Carlos Herrera: "Le tengo cariño"

Este martes, Alberto Herrera ha recibido a David Bisbal en 'Herrera en COPE'. El cantante se encuentra en un gran momento de su carrera al estar preparando un nuevo disco. Es por esto por lo que se encuentra presentando su nuevo single, 'Tú me delatas'. "Seguimos con la idea de celebrar nuestro vigésimo aniversario. Estamos preparando algo muy bonito. Estamos muy a punto y nos queda una semana para anunciar todo. Espero que se sorprenda la gente. Es un sonido más nuevo, pero el disco por el vigesimo aniversario viene con muchas sorpresas", cuenta el cantan sobre sus próximos proyectos.

Escucha la entrevista completa:





Después de un rato lleno de risas, además de momentos emotivos al recordar su infancia, el cantante ha asegurado que es una gran seguidor de COPE. Este momento se ha dado cuando Alberto Herrera le ha pedido al cantante un autógrafo para su hermana, Rocío Crusset. "He visto que además está metida en el mundo de la moda, de las joyas", señala el cantante sobre la hija de Carlos Herrera.

"Estoy muy informado. Soy muy fanático de esta casa", reconoce el artista, haciendo referencia a que sigue mucho COPE y cada una de sus secciones. "Me gusta mucha la sección que hacer de música con tu compañera Mar Amate, con Goyo...", cuenta el artista. Es por esto por lo que el conductor del espacio ha desvelado lo que han comentado ante de comenzar el programa.

"Además, voy a dar un detalle. Me has preguntado antes que quién es el señor que está un poquito enfadado con mi padre", suelta Herrera. "Y yo, claro, José María Fidalgo", confirma el presentador entre risas. "Vamos a ver Carlos, te voy a decir que...", comenzaba a imitar Bisbal al comunicador de COPE, sin poder contener las carcajadas. "Espero que no se enfade, que yo le tengo mucho cariño", apunta el cantante.

Cómo logró entrar a 'Operación Triunfo'

Cuando empezó un curso para ser guarda forestal, la música se cruzó en su camino. "Una señora me escuchó cantar en esas formaciones y me propuso hacer una prueba para incursionar en la música y poder entrar en la orquesta Expresiones, de Almería. Tocaba a nivel Andaluz y por el levante", cuenta sobre cómo comenzó a cantar en la orquesta.

Posteriormente, tras cuatro años, entró en 'Operación Triunfo', el programa de televisión que le cambiaría la vida: "Al decir que era de Almería, me dijeron que no podía ir porque el último casting se hacía en Barcelona y era repesca allí por ser una ciudad importante. Me saqué un vuelo y fue la primera vez en mi vida que me subía a un avión".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Además, para mí supuso un gran esfuerzo económico. Porque yo me puse a invertir muy joven en mmi futuro, con mi primera casa, mi primera propiedad. Entonces, fue un disparate. Pero mis padres no dudaron en avalarme y echarme una mano con mi sueldo. Entonces, no solo fue mi sueño, también el de mi familia", confiesa el artista.