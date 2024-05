Andrés Betancort, catedrático de Derecho Administrativo, sobre la amnistía: "Es una operación de mentira"

La ley de amnistía vuelve al Congreso este jueves y será aprobada de manera definitiva por el bloque de la investidura. Andrés Betancort es catedrático de Derecho Administrativo, acaba de publicar 'La amnistía: el caballo de Troya de la democracia', donde destacados juristas valoran el impacto de esta ley.

En 'Herrera en COPE', Betancort ha explicado que los autores comparen la idea de que esta ley es como el caballo de Troya. "Se inserta a los enemigos de la democracia, ese virus que la amenaza, igual que pasó con el caballo de Troya, que los troyanos, creyendo que era un premio o tributo, al final se acabó convirtiendo en un mecanismo que permitió la entrada de los enemigos y poniéndole fin". Lo que más les preocupa, ha agregado, no es solo "el efecto inmediato", sino también el efecto que la aprobación de esta ley pueda tener "a medio y largo plazo".

"Nos preocupa lo que hemos denominado la conciencia cívica de la constitucionalidad democrática y se hacen cosas que en condiciones normales no se deberían hacer ni imaginar, como lo que estamos asistiendo", ha apuntado el catedrático en Derecho Administrativo. Ha asegurado que a nivel social, no existe una conciencia real de lo que esto puede significar: "La idea de que no pasa nada y aparecerá en el BOE creemos que no pasará nada. El presidente no entiende que los procesos tienen sus tiempos y este es un paso significativo".

Ha explicado a Carlos Herrera que la ley de amnistía "pondrá en cuestión pilares de la institucionalidad democrática, la separación poderes, la democracia judicial; lo que son los pilares sobre los que se construye el Estado democrático de Derecho". Así las cosas, ha subrayado que una vez se inicia este proceso, "no tiene fin porque el cuerpo en esa pendiente, ese cuerpo político, no tiene obstáculos que pueda resistir esa caída. Ese es el problema más allá de la gravedad del mismo hecho".

En cualquier caso, Betancort ha señalado que "hay que tener presente que esta proposición de ley orgánica es como una gran operación de mentira y la pieza esencial es lo que se dice en el preámbulo, que no se corresponde con lo que está articulado". El catedrático ha explicado que este preámbulo "intenta mantener cierta coherencia ortodoxa y aun así es bastante dudosa, pero está plagado de mentiras y la gran mentira es que lo que dice para justificar esa decisión, no se corresponde con el texto articulado".

Sobre cuando llegue esta ley al Tribunal Supremo, que deberá aplicarla, ha asegurado que "estamos hablando de una ley que desde el punto de vista técnico es una porquería bastante notable" y que las consecuencias de su aplicación "no las conoce ni las puede prever nadie". De hecho lo ha comparado con la Ley Solo Sí es Sí o la Ley de Vivienda, que "nadie puede prever que puede pasar".

"Que en esas circunstancias Puigdemont decida venir a España, ¿qué efectos puede suponer? No lo sé, es una situación desconocida que tiene unos riesgos considerables", ha concluido.