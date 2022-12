Bella Castillo, una de las creadoras de 'What The Fuck': "Empezamos con un juego rápido en el que divertirnos"

Un bingo, una mano de cartas, un monopoly, son muchos los juegos de mesa, hay para todos los gustos y es seguro que en algún momento de nuestras vidas hayamos jugado al menos una vez en la vida. ¿Quién no ha jugado al mítico juego de mesa la oca? Y si la respuesta es no, es seguro que hayas jugado al Trivial, al Parchís y otro tipo de juegos de mesa clásicos. Lo que seguramente no sabes es que los juegos de mesa han estado experimentando, en los últimos años, un auge espectacular. Y más aún, desde la pandemia, que existe toda una generación de nuevos juegos de mesa que tienen la capacidad de enganchar a niños y adultos hasta convertirlos en fanáticos. Lo que hace esto todavía más curioso es que esto está teniendo lugar en una época en que los videojuegos son la mayor industria de entretenimiento a nivel mundial.

Sin embargo, los juegos de mesa son capaces de plantar cara a esta industria a golpe de dados, de cartas y con un tablero de cartón. En torno a 2008 y 2010, miles de españoles se unieron a una oleada de jugadores que empezaban a probar los conocidos juegos de mesa modernos, que apenas llegaban a España. Ahora, la popularidad de estos juegos de mesa, incluidos los clásicos, es tal que hasta los youtubers y streamers más famosos del país hacen directos de ellos mismos jugando al parchís en línea.

En la segunda década del siglo XXI el número de jugadores no hizo más que crecer, al año, un 40 por ciento de las ventas. En la actualidad estamos viviendo, posiblemente, uno de los momentos más dulces de la historia de los juegos de mesa, y más aún si hablamos desde el punto de vista de los creadores de juegos de mesa, dado que se han visto potenciados. No solo por la creación de juegos divertidos, sino también por la creación de pequeñas que diseñan juegos y, que en muchos casos, empiezan con una persona que tiene una idea que se convierte en un negocio.

Un ejemplo de esto es la microempresa "La Caja", creada por tres jóvenes que compartían piso en Madrid en 2019 (Bella, Toño y Pablo). Decidieron comenzar a escribir tarjetas con preguntas para hacer más amenas las fiestas que organizaban. Se dieron cuenta de que esta idea podía tener un formato comercial. Por lo que a finales de 2019, comenzaron a vender su juego. Actualmente, ya han sacado 9 juegos distintos, para distintas edades.

Una de las creadoras de esta microempresa, Bella Castillo, nos cuenta que el primer juego de mesa que jugó en su vida fue, probablemente, "el Monopoly o el Parchís". La idea que llevó a estos 3 compañeros de piso a la creación de una empresa fue una casualidad. "Cuando empezamos no pensamos que llegaríamos a formar una empresa como tal y a crear tantos juegos. Empezamos con una idea de un juego rápido en que poder divertirnos antes de salir de fiesta", cuenta en 'Herrera en COPE'.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que llevar una idea al mercado es un proceso largo y complicado. Por lo que, cuando llegó el momento, empezaron "imaginando las cartas, y de allí nos pusimos en contacto con algunas personas que pudieran hacernos el diseño de una caja. También nos pusimos a trabajar la imagen de marca, cómo podríamos registrar la marca y crear la empresa", explica. "Gracias a todos los esfuerzos que pusimos en marketing digital (...), y en los ADS de redes sociales, fue como empezamos a dar a conocer el juego. Se empezó a vender y la primera tabla funcionó y fue así que empezamos a sacar más, y así continuamente hasta llegara donde estamos hoy", agrega. Así es como nació el juego "What The Fuck" (es el nombre del juego).

Otro de los creadores del juego, Toño, cuenta que, cuando comenzaron con el juego, "trabajaba en otra empresa. Empecé este proyecto con Pablo y con Bella. Y, a día de hoy, podemos decir que trabajamos solamente con esto y nos va muy bien". "Empezamos con la primera versión de What The Fuck, y ahora vamos por la tercera (...) Ahora nos enfocamos también en juegos para familias", añade.