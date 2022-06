Beatriz Mesa, en 'Herrera en COPE': “Lo importante es que nunca hemos abandonado ninguno de estos países”

El 11 de septiembre de 2001 es una fecha que no podremos olvidar fácilmente. Los atentados de las torres gemelas pusieron el fenómeno yihadista en el mapa y desde entonces se ha extendido por todo el mundo. Sin embargo, la esencia de la yihad no es la misma en todas las culturas, y su presencia no se puede explicar de la misma forma en Afganistán, Irak, Somalia o en el Sahel.

Por este motivo, Beatriz Mesa, nuestra corresponsal de COPE en Rabat, ha escrito 'Los grupos armados del Sahel. Conflicto y economía criminal en el norte de Malí', un libro en el que estudia los distintos grupos armados insurgentes en el norte de Mali, su evolución y cómo se transforman en bandas criminales. Un manuscrito que surge después de vivir quince años en Rabat, aunque también “moviéndome por los países de la región del Sahel, en el norte de África”.

Lugares donde, además, ha pasado bastante tiempo y, por lo tanto, ha tenido multitud de experiencias: “Las coberturas que hacíamos con COPE sobretodo porque eran coberturas para España en las que hablábamos de un secuestro o de violaciones, y esas han requerido pues pasar desde dos, tres o cuatro meses, de manera intermitente. Lo importante es que nunca hemos abandonado ninguno de estos países y siempre estamos presentes, en primera línea”.

Zonas a las que, como el Sahel, considerada como un laboratorio de la seguridad internacional, no seles presta demasiada atención: “Yo creo que no – ha explicado Beatriz Mesa a María José Navarro – Fíjate cuando empezamos a trabajar sobre los secuestros en el Sahel prácticamente no había presencia diplomática española porque España solo miraba al Sahel desde los flujos migratorios que llegaban a Europa o desde la cooperación pero habíamos perdido la perspectiva de otras amenazas también importantes que tienen que ver con el crimen organizado”. Amenazas a las que la corresponsal en COPE y la también doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Grenoble pone el foco en su libro 'Los grupos armados del Sahel'.