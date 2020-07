Ayuso, en COPE: "Espero que nos pongamos a trabajar para afrontar esta situación tan complicada, no una foto"

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha sido entrevistada este viernes en 'Herrera en COPE' antes de que haya tenido comienzo la conferencia de presidentes autonómicos convocada por Pedro Sánchez para hacer frente a la crisis sanitaria y económica provocada por el nuevo coronavirus. Según ha dicho, "vamos a hablar, sobre todo, de cómo hacer estrategia como país" ya que "ahora mismo todo lo que estamos viendo es muy negativo. Hasta Turquía ya nos está señalando como un país no seguro a la hora de viajar a él, estamos viendo cómo un comité de expertos ha tomado todas las decisiones habidas y por haber en nombre de las comunidades autónomas, vemos que la deuda se triplica, que la tasa de paro está por delante de la de Grecia...", ha ejemplificado.

En este sentido, Ayuso espera "remangarnos y ponernos a trabajar para afrontar esta situación tan complicada". Por eso, pedirá "que se reúna el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que fondos de la Unión Europea que va a recibir el Gobierno vayan para las comunidades autónomas" ya que son las que están afrontando "en primer término la Sanidad y la Educación". Además, pedirá "que el fondo no reembolsable" que el Gobierno les había dado para este 2020, "se pueda prorrogar para el año siguiente".

PRUEBAS PCR EN ORIGEN

La lideresa ha explicado que insistirá en "una estrategia para el AVE y Barajas con PCR en origen", pues "cada vez hay más casos confirmados de brotes que entran por los aeropuertos". Además, pedirá "propuestas para el sector del turismo y contra la ocupación y la seguridad en los pequeños municipios". En todo caso, no quiere que la conferencia se quede en una simple "foto".

Ayuso ha dicho que, aunque no tienen "ni un solo papel" sobre cómo va a ser la reunión, espera que sea "fructífera" porque en alguna de las videoconferencias convocadas por Sánchez con los dirigentes autonómicos, "muchas veces el presidente venía con las ideas marcadas" y no atendía a sus peticiones, que "ahí quedaban". Sí ha adelantado que cada presidente tendrá "cinco minutos" para intervenir, comenzando por el representante de la comunidad con un estatuto de autonomía más antiguo.

Sobre la situación de la Comunidad de Madrid, Ayuso ha dicho que mira "con optimismo" al futuro, por lo que espera "no volver a cerrar" ya que eso "sería letal para la economia. Estoy obligada a buscar medidas", ha señalado.

AYUSO, SOBRE EL COMITÉ DE EXPERTOS

En lo que respecta al comité de expertos que habría organizado la desescalada pero que, según ha trascendido, nunca existió, Ayuso ha dicho que "es sorprendente" porque el Gobierno se parapetó en él para "tomar decisiones". "Tuvimos que recurrir a los tribunales porque no nos dejaban pasar de fase, nos estancaron la economía sin más argumentos". "Me parece gravísimo", ha dicho, por lo que ha pedido "claridad y transparencia".

Ayudo cree que el líder de su partido, como jefe de la oposición, no tiene que estar en esta cumbre porque no estuvo en las conferencias anteriores. Sin embargo, ha dicho que ella sí se he reunido en "numerorísimas ocasiones" con Ángel Gabilondo, el líder del PSOE en Madrid, "para tratar diversas cuestiones. Eso es lo normal en democracia", ha manifestado.

Por último, y en lo que respecta a la medida estrella que propuso no solo para Madrid, sino para toda España, la cartilla Covid-19, que ha quedado reducida a un mero registro sanitario, Ayuso ha dicho que "el comité de expertos el 5 de abril la proponía". "He pedido a la Consejería de Sanidad que mire un proyecto piloto". "Lo que queremos es que sea una cartilla que todo el mundo que se haya ido haciendo análisis lleve consigo para tener un conocimiento sobre qué le ha pasado", ha finalizado.