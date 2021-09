Ayuso, en COPE: "Voy a ir a la convención del PP a dar mi apoyo a Casado"

La presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso tiene previsto culminar este jueves su viaje de siete días por Estados Unidos para presentar la región como una tierra de oportunidades e inversión. En una entrevista en el programa "Herrera en COPE", la dirigente madrileña ha expuesto desde Washington que gracias a esta viaje está "dando a conocer por qué hay que venir a Madrid e invertir en nuestro país". "Hay mucha tarea por delante. Debemos tener un mercado laboral mucho más flexible y bajar más impuestos, porque esta rigidez echa para atrás aquí. Pero les sorprende que no hablemos más y mejor de nuestro país. Cuando desvelamos datos como que somos la segunda región con mayor esperanza de vida del mundo, les hablamos de nuestro mercado paritario, de la integración de la inmigración o de nuestro sistema de salud les impresiona. Aquí hay muchas empresas que buscan dónde situarse y cuando les hemos contado lo que es Madrid les ha gustado mucho", ha señalado.

Pese a la distancia, Díaz-Ayuso sigue muy pendiente la convención del PP que esta semana celebra Pablo Casado a lo largo de toda España. La presidenta de la Comunidad está "satisfecha" con su desarrollo "y que tantos líderes nacionales e internacionales se interesen por el proyecto del partido y la necesidad de cambio para España". Tal como ya avanzó hace unos días, Ayuso estará presente en la clausura de la convención en Valencia este domingo. "Voy a ir a dar mi apoyo a Casado", ha dicho en alusión al debate interno sobre su candidatura a liderar el PP de Madrid. En ese aspecto, Ayudo ha recordado que hace un mes manifestó dicha intención pero que desde entonces no ha vuelto "a abrir la boca". "Mi intención es normalizar una situación que lleva un tiempo enquistada. La ilusión del 4 de mayo debe trasladarse a todos los rincones como presidenta del partido. Es todo lo que pretendo. No sé por qué de toda la vida el presidente del partido ha sido el presidente de la administración a nivel local, autonómico y estatal y hay un problema en este caso. Pero creo que todo se resolverá bien", ha señalado. En este sentido, la líder regional ha dicho que ahora es momento de "hablar de Casado y su alternativa de Gobierno". "No lo puedo tener más claro", ha añadido.

En la entrevista con Carlos Herrera, Ayuso también ha insistido en su plan de mantenerse un máximo de ocho años al frente de la Comunidad de Madrid. "En política hay que estar el tiempo suficiente para tener tensión política, pero no formar parte de un problema", ha dicho. ¿Y después? La dirigente no descarta regresar al periodismo. "En el futuro me tengo que ganar la vida. Madrid es un proyecto apasionante y es lo que ocupa hoy mi espacio. Pero yo no tengo familias políticas, soy una persona que tengo una vida corriente. No es descabellado pensar que acabaré como en mis inicios", ha expresado.

Por último, Ayuso no fija un futuro a nivel nacional porque está "plenamente satisfecha" con el proyecto de Madrid, al que hace unos años ni siquiera aspiraba porque le resultaba "demasiado importante". "Es un sueño ser presidenta de una comunidad como esta, una comunidad que está al servicio de España. Muchas veces me preguntan por qué hablas tanto de España... porque al final Madrid es España, es una región especial", ha manifestado. Para Ayuso, este es "un proyecto tan ambicioso y tan especial" que sabe que nunca volverá a tener algo "de esta magnitud", que la llene tanto, que la ilusione tanto y que pueda ofrecer tantos beneficios al conjunto del país.

Por otra parte, preguntada por si su estilo sería exportable a otros candidatos, la dirigente madrileña ha incidido en que su discurso habla, entre otros aspectos, de ciudadanos libres iguales, de oportunidades de la empresa, del legado español, del respeto a los autónomos o de situar a la persona en el centro de la política. "Si esto solo se puede aplicar en Madrid pues vale, pero yo creo que eso no es así. Yo creo que cualquier ciudadano de España lo que quiere es políticas en este sentido y, además, en positivo", ha declarado.