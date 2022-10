Ayestaran, desde Kiev: "Una niña de 8 años decía que el problema para volver a clase es que no tienen búnker"

En los últimos días, han sido noticia nuevos crímenes que la invasión de Rusia está perpetrando en Ucrania. La jornada del lunes ha estado marcada por los ataques con drones kamikazes en el centro de Kiev. Uno de estos vale 20.000 dólares, por lo que es barato en comparación con un misil. Un dron de unos 3 metros que se estrella, es de un solo uso, no hay que recuperarlo, pero causa un gran destrozo. La gran pregunta es si son de origen iraní o no, ya que la alianza entre Rusia e Irán puede cambiar el rumbo de la guerra.

A primera hora de la mañana, en 'Herrera en COPE' hemos hablado con el periodista Mikel Ayestaran, que se encuentra en la capital ucraniana. Ha estado este lunes con niños ucranianos que han pasado los últimos meses en España y han vuelto a Ucrania para empezar el curso escolar. Pero, no han podido empezar porque o bien los colegios no están en condiciones o por ahorrar energía.

"No han podido ir al colegio, he estado con dos niñas que han tenido la fortuna de estar los últimos meses en Irún. Sus padres han decidido que regresen para empezar el curso escolar, pero desde el pasado lunes las escuelas están cerradas. Han vuelto a las clases a distancia. Muchos de los colegios no tienen búnkeres, es el gran problema de volver a la escuela este curso. Han tenido mucha suerte y saben que pueden regresar a España si la cosa se pone fea para ellas", ha explicado.

Por otro lado, ha explicado lo que se sabe de los ataques con estos drones kamikazes: "Son aparatos versátiles, pequeños y baratos. La población les llama coloquialmente motocicletas por su sonido. Estos drones tienen prácticamente el motor de un cortacésped y un zumbido muy característico. Hablando con una superviviente, me decía que era la primera vez que escuchaba ese sonido y después la explosión. El gran peligro para los ucranianos es que la producción de estos drones es sencilla y barata. Según Zelenski, Rusia habría adquirido 2.400 hasta ahora de Irán. Rusia ha encontrado un arma mucho más sencilla de utilizar, tienen incluso lanzaderas. Simplemente dando a un botón tienes este arma que siembra el pánico. El vuelo bajo de los drones que sentimos ayer en Kiev es inquietante".

En cuanto a los puntos más afectados por estos ataques, "el gran objetivo en el centro de Kiev es la planta de distribución de electricidad nacional. Es la segunda vez que intentan alcanzarlo en una semana. Las dos veces han fallado, la primera con misiles y la segunda con drones. Los proyectiles y el dron han caído contra civiles. Entre los escombros rescataron a una familia, con la mujer embarazada. Una vez más, un drama para los civiles".

Por último, ha explicado el gran problema al que se enfrenta el país de cara al invierno: "El invierno aquí es durísimo. Los termómetros ya han empezado a bajar y esa es la gran preocupación que tienen los ucranianos. En muchos puntos hay problemas de gas tras los últimos ataques. Lo que hemos visto en ciudades al norte del país es volver a los edificios que han sido atacados a intentar rescatar lo que puedan para quemarlo y calentarse haciendo fuego. Están llegando a esa situación porque en pocas semanas vamos a tener el país bajo cero y no van a tener ese gas que han tenido siempre".

"Nos alertan del éxodo de civiles que se va a producir de zonas que han sido liberadas recientemente porque no hay ningún servicio y el invierno va a ser imposible de pasar allí. El mensaje de ataques como el que sufrió ayer Kiev es que lo pueden lanzar a cualquier ciudad y en cualquier momento. El oeste está mucho más tranquilo en relación con el este y el sur, pero el mensaje que quiere mandar el Kremlin es que en este país no hay lugar seguro.