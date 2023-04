El aviso de Lambán al PSOE ante el "fenómeno" de Yolanda Díaz: "No ha habido congreso, primarias..."

Javier Lambán es uno de los hombres del PSOE que no duda en enunciar lo que piensa como lo piensa. Es por ello que este lunes hemos podido escucharle charlando con Carlos Herrera sobre muchos temas de relevancia regional y nacional que afectan tanto a su partido como a las amenazas en ciernes. Yolanda Díaz es un "fenómeno" el mismo Lambán admite seguir con interés y ha querido dejar un claro aviso a sus compañeros de partido sobre el rumbo que cree que no se debe equivocar. Puedes escuchar la reflexión de Lambán sobre Yolanda Díaz y Sumar, su proyecto político, en el siguiente audio:

Audio





Javier Lambán, en Herrera en COPE: "Sánchez siempre es bienvenido en Aragón"

En menos de 50 días, millones de españoles están convocados a las urnas en las elecciones autonómicas y municipales que se celebran en 12 comunidades. Este lunes, Carlos Herrera ha entrevistado al actual presidente de Aragón y candidato a la reelección, Javier Lambán, con quién ha repasado las claves de su candidatura, además de poner el foco en la situación del partido a nivel nacional.

Una de las principales preocupaciones de la región son los incendios: "Tenemos nueve incendios que en un momento determinado no se pueden apagar. Mediante los recursos que tenemos no es posible hacerlo. La causa fundamental es la generación de biomasa en los bosques debido al cambio de modelo productivo. Hay que eliminar la biomasa, pero es imposible hacerlo con los medios públicos que tenemos. Hay que implicar al sector privado para limpiar el bosque, pero que obtengan alguna rentabilidad", apuntaba Lambán.

Poniendo el foco en la campaña electoral, Herrera le preguntaba si "está deseando que vaya Sánchez a la campaña en Aragón". Lambán aseguraba que el presidente del Gobierno "es siempre bienvenido a Aragón", pero ponía el foco en el componente autonómico de la próxima cita en las urnas. "Las elecciones que tenemos por delante son autonómicas, que para una comunidad como la mía son toda una oportunidad y que queremos ejercer con voz propia. En el PP da la impresión de tener un candidato tutelado, dando la impresión de que no confían en su candidato o desdeñan el componente autonómico. Yo no tengo ningún problema en que venga Sánchez, pero mi propósito es que el debate sea autonómico, sobre las cuestiones de Aragón en el que contar lo que he hecho y lo que pretendo hacer", eran sus palabras.

Escucha en el siguiente audio la entrevista completa a Javier Lambán, presidente de Aragón, que ha pasado por los micrófonos de COPE en este lunes:

Audio





Lambán, verso suelto del 'sanchismo'

El presidente de Aragón, tal y como ha comentado en su entrevista de este lunes con Carlos Herrera es una rara avis en su propio partido. Una especie de verso suelto que se encuentra "en minoría" sobre la postura que los socialistas decidieron aplicar con los pactos más allá del partido. Para el presidente de los aragoneses sería deseable, como poco, alejarse de las dependencias que tanto caracterizan al 'sanchismo' político en materia de pactos.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Esta misma postura ha sido defendida por el mismo Lambán en anteriores ocasiones en los mismos micrófonos de Herrera en COPE, donde el presidente regional no duda en mostrarse fiel a sus principios.