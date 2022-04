Aumento en la industria de la bicicleta durante la pandemia: "Faltan modelos porque no esperábamos este auge"

Durante la pandemia, muchos oficios se vieron afectados. Sin embargo, el sector de las bicicletas cuando salimos del confinamiento tuvo un auge impresionante y, desde entonces, no ha dejado de crecer. Según la Asociación de Marcas y Bicicletas de España, en 2021 se vendieron más de 1,5 millones de productos. Las empresas de bicicletas llevan dos años batiendo récords de ventas. Los que decidieron comprarse una bici declaran que les ha permitido manejarse por los diferentes entornos y paisajes que les proporciona su municipio.

Además, para muchos se ha convertido en su rutina diaria y se autoimponen varios días de entrenamiento a la semana. Ahora, las grandes superficies reconocen que no dan a basto y que, en ocasiones, los productos se entregan con algo de retraso. Jesús Freire, Secretario General de la Asociación de Marcas y Bicicletas de España, comenta que no tienen stock de algunas unidades porque no estaban preparados para tantas ventas. "Se venden más bicicletas que nunca, en dos años seguidos hemos obtenido más de 1,5 millones de compradores. Se espera que en un plazo de 10 años estas cifras vayan en aumento", asegura Freire.

"Las bicicletas representan el 30% del deporte"

Además, destaca que uno de los vehículos eléctricos más vendidos y utilizados en nuestro país son las bicicletas eléctricas. Se han adquirido más de 900 mil. No obstante, el precio es más caro, puesto que son más sofisticadas. Siete de cada diez se producen en Europa, lo que ha tenido un impacto en la industria española para el crecimiento de las empresas. "Actualmente, las bicicletas representan el 30% del deporte en España, además, se ha sumado el cambio de tendencia hacia un movimiento más sostenible", dice Freire.

Según los clientes, esta es la mejor decisión que han podido tomar y que les ha cambiado la vida. No obstante, hay que tener en cuenta que, como en todos los deportes, puede ocurrir que te lesiones. No se trata en subirse y pedalear de cualquier manera, ya que "cuando haces muchos kilómetros, si no vas bien posicionado puedes sufrir lesiones en la espalda", avisa Óscar Pereiro, excliclista profesional que ganó el Tour de Francia en 2006. También advierte que hay que tener mucho cuidado cuando nos subimos en una bicicleta, ya que la carrocería eres tú.

Más de 25 mil familias viven de este sector

Hace años heredábamos las bicicletas de nuestros hermanos o primos mayores, pero ahora la gente acude más a las tiendas especializadas. En ellas habrá una persona que nos mide la pierna y encuentra una bici perfecta para nosotros. Además, otro punto positivo es que el sector ha comenzado a contratar a más empleados. Más de 25 mil familias pueden vivir de esta industria y las cifras no sugieren ningún descenso. Antonio, dueño de una tiena de bicicletas confirma cómo este va a ser un deporte que siempre esté subiendo en cuanto a popularidad.

Hasta ahora, "la subida ha sido de más del 40%", comenta. Lo que las empresas tienen que buscar son mecánicos especializados en la eléctrica. Por lo tanto, será un sector en el que se oferten empleos. Hubo un tiempo en el que las bicicletas eran el gran regalo que todo niño quería, pero con los añoshubo en detrimento por los videojuegos. Ahora, la familia al completo vuelve para practicar este deporte.