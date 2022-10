El audio que Jesús Quintero ha mandado a Carlos Herrera y a sus amigos antes de morir: "Y yo me iré"

Este lunes conocíamos la noticia del fallecimiento de Jesús Quintero. El loco de la colina apagaba para siempre una voz que resuena con más fuerza que nunca entre quienes le conocieron. Carlos Herrera era un gran amigo del periodista andaluz y como tal, ha querido dedicarle su monólogo de las 8.00 íntegro. En este, hemos podido escuchar, precisamente, un mensaje del mismo Jesús Quintero que hizo llegar a sus amigos y allegados y que Carlos Herrera ha querido compartir con los oyentes de COPE.

El audio de despedida de Jesús Quintero

Carlos Herrera ha querido contar en pleno monólogo, dedicado a su amigo y periodista, cómo recibió un audio en el que Quintero se despedía de las personas a las que más afecto tenía: "Ayer, Antonio Jiménez Firpo, amigo común, me hacía llegar algo que le dio Jesús Quintero, quizá previendo que en algún momento podía llegar el final, para que él se lo diera a todos sus amigos y allegados", ha relatado Herrera.

Esto, en concreto, "era su despedida. Esa despedida, aquí la tengo y me van a permitir que la escuchemos", ha anunciado un Carlos Herrera que ha reproducido el audio que tienen a continuación

Audio





Jesús Quintero, ese loco de la colina

En el mensaje que hemos podido escuchar en COPE, se ve a un Quintero que asume que, llegado el momento de su partida de este mundo, le va a tocar "contestarme yo mismo, no sé en qué lugar, las preguntas que le he hecho durante este tiempo a los demás". Consciente de estar viviendo la recta final de su vida, el periodista aseguró lo siguiente:

"Y yo me iré y se quedarán los pájaros y se quedará mi huerto con su verde árbol y con su pozo blanco, todas las tardes el cielo será azul y plácido. Y tocarán, como esta tarde están tocando las campanas del campanario. Se morirán aquellos que me amaron y el pueblo se hará nuevo cada año. Y en el rincón aquel de mi huerto florido y encalado mi espíritu errará nostálgico y yo me iré y estaré solo sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido", concluye el audio que pueden escuchar en esta pieza.

Quintero entrevistó a Herrera en Canal Sur

Además, y a modo de homenaje, también hemos querido recuperar un momento concreto de una entrevista mítica de Quintero al director y presentador de 'Herrera en COPE', Carlos Herrera. Fue en el espacio que Quintero tenía en Canal Sur, cuando el periodista de COPE acudió allí para hacer algunas preguntas al entonces entrenador de la Selección Española de Fútbol, Vicente del Bosque.

Vídeo





Cuando el seleccionador abandonó el plató, Quintero quiso aprovechar para hacerle una pregunta muy personal: "Cuando leyó que era el periodista más influyente del país, ¿cómo se le quedó el cuerpo?", le preguntó el comunicador onubense a Carlos Herrera.

"Es que como yo no lo tengo por cierto...", respondió el periodista de COPE. "Yo lo que creo es que es usted más influyente usted que yo, dónde va a parar", agregó Herrera. Seguidamente, argumentó que "no escribo en el BOE, ni dicto una ley, ni decido una política ni una inversión. Yo no soy influyente, yo cuento las cosas que pasan y uno podrá hacerme caso", siguió el periodista sevillano.

No obstante, Carlos Herrera quiso ensalzar la labor del periodismo y argumento que siempre que esté "al servicio del bien", sí podría tener "influencia algún comentario", lo cual "beneficia a la gente buena". En cualquier caso, Herrera defendió entonces que "ni el más ni el menos influyente tenemos la importancia que creemos que tenemos: los periodistas somos mucho menos influyentes de lo que debemos ser".