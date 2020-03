Asociaciones de Agricultores denuncian en COPE que "el campo se ahoga porque cada vez tiene más impuestos"

Joaquín López Bernabé, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Independientes de Agricultores, ha sido entrevistado este martes en 'Herrera en COPE', donde ha dicho que "el campo se está ahogando porque cada vez tiene más impuestos".

Y es que, al sector cada vez "le sale menos rentable producir", razón por la que los agricultores defienden "abaratar los costes y defender la comercialización" de los productos porque al consumidor se le incrementa notablemente el precio, lo que hace que cada vez consuma menos.

Bernabé ha dicho que la ley de la cadena alimentaria aprobada por el Consejo de Ministros es una forma de "desviar la atención" para que "los agricultores dejen de movilizarse de la manera que se están movilizando". A su juicio, "si no se ponen unos aranceles o no se detiene la entrada masiva desleal" no habrá solución.

"No puede ser que nosotros tengamos unos impuestos cada año más elevados y más altos y estemos vendiendo a precios de hace 30 años", ha dicho Bernabé.

Sobre la subida del SMI, el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Independientes de Agricultores ha dicho que "el SMI a la agricultura o al autónomo no le influye para nada" porque se trara de "50 € o 100 € que se pagan con gusto cuando un jornal está ganado". Sí ha lamentado que ellos están vendiendo a resulta, lo que hace que cuando el producto "llega a la comercializadora, lo manipula y lo vende", a ellos les pagan a los 40 días.

Bernabé ha dicho que las movilizaciones del campo "van a seguir" porque las medidas del Gobierno "no terminan de convencer al agricultor y de solucionar este grave problema".