Así nos afecta la crisis del cereal en España: "No hay escasez, pero la dependencia externa siempre existirá"

La crisis del cereal no es nueva, sino que lleva arrastrándose desde hace dos ejercicios. La realidad es que el consumo se ha incrementado y, a mayor demanda, los precios tienden a subir, y es lo que hemos visto estos dos años. Esta situación se ha visto agravada por la invasión de Ucrania; cuando comenzó la guerra el pensamiento de los expertos se orientaba a que la situación se iba a calmar, pero la invasión rusa lo único que ha hecho es incrementarlo. No es tanto que no vaya a haber cereal, sino que va a haber países que no puedan pagar el cereal.

Y es que tanto Kiev como Moscú son dos de los mayores proveedores de trigo de toda Europa. Los precios están disparados, tanto Ucrania como Rusia en conjunto proporcionan el 30% del trigo exportable al mundo. Ese trigo ahora no está en el mercado, y hay algunos países que hasta el 100% del trigo que consume viene de allí.

Un trigo que puede estar pudriéndose mientras se almacena en Ucrania. A pesar de ello, se entiende que su estado es incierto por la incertidumbre sobre cómo se están manteniendo. El cereal es un alimento no perecedero, tiene un tiempo de aguante con el tratamiento adecuado, lo que no sabemos es en qué condiciones están. La FAO anunció que quedaba trigo para 10 semanas, pero hay que tener en cuenta que la cosecha en el hemisferio norte empieza ahora, y tenemos el problema añadido de que se espera una producción bastante menor de la habitual debido a la escasez de precipitaciones este año. Marruecos ha perdido el 70% de su cosecha debido a esto, es una tormenta perfecta.

José Luis Esteban es presidente de la lonja de cereales de Barcelona y en esta mañana ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE para explicar cuál es la situación que allí están viviendo en el día a día. Cabe destacar que la de Barcelona, es una de las lonjas de cereal más importantes del mundo; por su situación geográfica y sus múltiples conexiones con el resto de lugares del mundo. Dice Esteban que "estamos inmersos en un fundamental problema para occidente", puesto que Rusia y Ucrania son dos exportadores relevantes para occidente.

En Barcelona, se fija el precio al que está el cereal en España, pero la cuestión principal aquí, es que igualmente ese precio varía dependiendo de las dificultades que haya para acceder a su importación. "Hay una dependencia externa que, con el inicio de la guerra, ha dificultado aún más la situación", apunta el presidente de la lonja de cereales de Barcelona.

Admite también que "siempre va a existir dependencia externa a la hora de acceder al cereal, por lo que hay que adaptarse a las condiciones". Eso hace que haya que readaptarse: "existe un permiso para importar cereal de los Estados Unidos, por lo que ahora nos está sirviendo de ayuda".