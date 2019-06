Así ha contado Herrera cómo se produjo el desembarco de Normandía

Hoy hace 75 años se produjo desembarco de Normandía. A las 6:30 del día 6 de junio de 1944, 160.000 soldados de 30 nacionalidades diferentes, que iban en 1.200 aeronaves y 5.000 barcos, se disponían a tomar las costas de Francia para echar a los nazis de Europa Occidental.

Eran miles de soldados, muchos de ellos apenas unos chavales. Hacía meses eran simple civiles y estaban en su casa. Fueron llamados a filas y ya estaban viendo las playas de Normandía desde las barcazas que retrataron fotógrafos como Robert Sargent o la película de 'Salvar al soldado Ryan', cuando abren el portón de esos anfibios, empiezan a salir soldados y empiezan a recibir balas que no saben de dónde venían y morteros y tenían que correr 100 metros en una playa hasta ponerse al abrigo.

Y no sabían si la bala les iba a encontrar o no les iba a encontrar. Agazapado en una lancha, el agua salada salpicando tu cara, los gritos del jefe, los ataques de pánico y tíos que van cayendo a tu alrededor mientras tú vas corriendo porque no sabes desde dónde te disparan. La resistencia fue brutal en la playa de Omaha. Y eso que era una operación secreta que tenía que coger a los nazis por sorpresa. Pero hasta 4.000 hombres perdieron la vida en aquella playa. 4.000 hombres en un pandemónium en el que pasados los primeros segundos, era una cuestión de fe entregarse a la providencia.

Hay testimonios como el de Heidi McCann, que estuvo a cargo de uno de los vehiculos anfibios que transportó tropas estadounidenses hacia la playa: "Cuando estábamos a unos 275 metros de la playa y comenzaron a dispararnos, hasta ese punto pensábamos que podía ser sencillo, pero no estaba preparado para lo que iba a pasar en los otros 100 metros. Perdimos 2.000 compañeros en la primera oleada, nos golpeaban pedazos de cuerpos, cabezas que volaban, intestinos que se esparcían por toda la playa al lado de los cuerpos. Al final, aquellos soldados tomaron las cinco playas, los nazis retrocedieron hacia el interior y, a finales de agosto, las tropas aliadas en suelo francés eran más de tres millones ya", relataba McCann.

Estados Unidos trajo a las playas europeas a sus hijos, a sus hombres, a morir en una causa para frenar el nazismo, que era un problema europeo, como habían hecho en la Primera Guerra Mundial. Pusieron muertos. No fueron los únicos muertos, pero pusieron muchos muertos los norteamericanos.

Y como consecuencia de todo aquello nació en la Unión Europea para evitar, precisamente, situaciones como la que provocó aquel loco de bigote cortito en Alemania. La Unión Europea que hoy todavía trancas y barrancas sigue con el ataque de algunos “euro-idiotas”. El “euro-idiota” es una especie fascinante que, como saben ustedes, se da mucho en este continente. Seguramente hay idiotas africanos, idiotas americanos y así. Pero el “euro-idiota” es fantástico tirando piedras contra su propio tejado.