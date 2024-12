Así va a afectar a tu factura de la luz el cierre de las centrales nucleares: "Económicamente es un tiro en el pie"

El cierre de las centrales nuclears siempre crea polémica entre quienes están a favor, en este caso el Gobierno y quienes argumentan las consecuencias que conlleva el prescindir de este tipo de energía.

La renuncia a la energía nuclear supone un reto a medio plazo para suplir lo que nos proporciona esta fuente energética. No somos el único país que quiere cerrar sus nucleares. España se ha subido al carro de Alemania, solo de Alemania porque el resto de Europa y del mundo parece que van en dirección contraria. Francia es el abanderado de seguir adelante con sus centrales abiertas, y potencias como Estados Unidos y China están redoblando su apuesta por la nuclear en un contexto en el que los grandes centros de datos de inteligencia artificial, por ejemplo, van a multiplicar la demanda de energía, y nos lleva a preguntarnos si el Gobierno se empeña en cerrar las centrales de aquí a 2035, ¿cómo lo vamos a hacer?

¿Qué podemos esperar los consumidores? ¿Cómo nos va a afectar en el recibo de la luz? Para encontrar respuestas a estas preguntas, en Herrera en COPE, hemos escuchado a Yolanda Moratilla, presidenta del Comité de la Energía y Recursos Naturales del Instituto de Ingeniería de España y que dirige una cátedra sobre nuevas tecnologías energéticas, la Universidad Pontificia, de Comillas.

Para empezar para la presidenta del Comité de la Energía y Recursos Naturales del Instituto de Ingeniería de España responde a ¿estamos realmente preparados para prescindir de nuestra propia producción nuclear? "No, la verdad es que no tiene sentido. Es verdad que el Gobierno dice que ellos están en contra de la energía nuclear, pero dicen que los culpables del cierre de las centrales son las propias empresas eléctricas, que son las que han hecho el pacto para cerrar las centrales nucleares. Esto no es así, esto no es verdad. Esto es una relato que construye el Gobierno. Ir en contra de las centrales nucleares ya existentes en España ni siquiera es ideología, ya es fanatismo. Y lo digo por lo siguiente, el Gobierno está creando un relato, está creando un marco retributivo que no existe en ningún otro país de Europa y, por tanto, es discriminatorio con algunos impuestos a las nucleares que están duplicados o triplicados en algunas comunidades autónomas. Y todo esto, obviamente, las empresas eléctricas no son ONGs y les hace a que, haciendo las cuentas, pues les salga que tienen que cerrar las centrales, pero no es por nada técnico ni siquiera económico", subraya.

Destaca Yolanda Moratilla que "el coste que tiene la energía, la electricidad generada por una central nuclear ya amortizada, es decir, que entraría en aumentar su vida útil, es menor incluso que la solar y que la eólica. Es decir, económicamente es tirarnos un tiro en el pie totalmente. Y esto por la puerta de atrás, porque nos lo dan como algo ya hecho, obligado, echan la culpa a las empresas eléctricas, que no es tal, y lo que va a conllevar es que en un momento determinado subirá mucho la factura de la electricidad".

Almaraz es una de las centrales que echará el cierre en los próximos años, apagará sus reactores en 2027 y 2028, un cierre en el que, asegura Moratilla, se podría evitar. "Una vez que se cierra una central nuclear, es dificilísimo volverla a poner en marcha. Por eso sería muy interesante en Almaraz, por ejemplo, conseguir que se mantuviese abierta".

Lo cierto es que a las empresas eléctricas que gestionan las nucleares, les han subido muchísimo los impuestos. Les han invitado a cerrar. Lo último ha sido marginarles las ayudas económicas para el mercado de capacidad, que es ese mercado en el que se hace un esfuerzo por estar disponible cuando baja demasiado la producción de las renovables. Si el Gobierno, por ideología, tira para adelante y nos quedamos sin centrales nucleares, ¿de qué deberíamos tirar o potenciar como sea?

"Lo que está previsto por el Gobierno es cerrar las nucleares y sustituir esos megavatios de las nucleares con gas. Gas que no tenemos, que tenemos que importar. Es un gas licuado que tenemos que importar, sobre todo de Estados Unidos. Es carísimo y, además, no descarboniza. Es decir, todos los compromisos climáticos que tenemos para descarbonizar no los hacemos, porque cerramos algo que emite cero y vamos a poner algo que emite cuatrocientos"

"La solución del Gobierno es cerrar nucleares y mantener toda la potencia de los ciclos combinados que utilizan gas y que contaminan. Y además nos va a llevar a la subida de la tarifa de la luz. Ahora entra el gas una hora o dos horas. Luego el gas va a entrar en valle. Es decir, va a entrar durante muchísimo más tiempo y eso es lo que va a encarecer muchísimo la factura eléctrica".