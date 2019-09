Arzobispo de Zaragoza en 'Herrera en COPE': "La Iglesia sigue presente en los pueblos"

"Yo soy un hombre sencillo como la tierra castellana y como esta tierra de Aragón que nos acoge a tantos sorianos", ha relatado el arzobispo de Zaragoza para los micrófonos de Herrera en COPE en la mañana de este martes 10 de septiembre. Mons.Vicente Jiménez ha sido entrevistado por Carlos Herrera y se ha descrito como un hombre "discreto para dejarle los triunfos a otras personas. Estar como San Juan Bautista, en segunda línea para que sea el Señor el que figure".

Es Arzobispo de Zaragoza desde el año 2014 y ha contado cómo recibió la noticia: "Estaba en una reunión en Roma y por la tarde después de las sesiones de trabajo un cardenal me dijo: 'Mañana el Santo Padre le va a comunicar una buena noticia'. Al día siguiente nos recibía el Papa Francisco y yo me presenté como obispo de Santander y él me dijo: 'No, usted va a ser desde ahora arzobispo de Zaragoza'".

La Iglesia sigue estando presente en los pueblos

Mons. Vicente Jiménez ha querido también describir su extensa diócesis: "Zaragoza es una diócesis apostólica, porque aquí, según una venerable tradición, estuvo Santiago el Mayor que recibió la visita de la Virgen en carne mortal a las orillas del Ebro. Es una diócesis mariana y martirial, ya que desde la primera hora hubo mártires en este lugar. Una diócesis cargada de historia, hecha de siglos".

La Virgen lo es todo en Zaragoza

"Tiene una idiosincrasia propia", ha afirmado el obispo, que ha querido recordar el problema de la España vaciada: "Los pueblos están vaciándose y creo que la Iglesia está presente en los pueblos a través de la presencia del sacerdote, la Iglesia sigue estando presente. De esta manera se ayuda a compañar a la gente que todavía queda en los pueblos".

Y no se ha olvidado de la protagonista en Zaragoza: "La Virgen del Pilar es patrona de Zaragoza, patrona de Aragoón, Madre de España y Reina de la Hispanidad como la llamó el Papa san Juan Pablo II. A la Virgen del Pilar los aragoneses van a verla. Aquí se reza mirando a la Virgen, porque la Virgen nos mira y nosotros le presentamos nuestros gozos, esperanzas y problemas. La Virgen lo es todo en Zaragoza".