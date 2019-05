Arrimadas: "Niego tajantemente que haya cualquier tipo de acuerdo" con el PSOE en Madrid

La portavoz nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas ha negado “tajantemente” en 'Herrera en COPE' “que haya cualquier tipo de acuerdo” con el PSOE para repartirse el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid . “No hay nada absolutamente cerrado y no entramos en ese tipo de 'cambalaches'. En todos los lugares vamos a hacer el mejor acuerdo para los ciudadanos", ha afirmado.

En este sentido ha recordado que "gracias al crecimiento de Cs hemos conseguido sacar del ayuntamiento de la capital al populismo". "Llegaremos a un acuerdo en el que el populismo pierda el poder de la Comunidad y Ayuntamiento de Madrid, dos piezas muy importantes y un salvavidas liberal y naranja ante lo que nos va a venir del gobierno de España, que será más populismo y más impuestos”.

Inés Arrimadas, que ha dejado claro que no apoyarán a Sánchez en el Congreso para ser presidente del Gobierno, no ha negado que su formación pueda llegar a acuerdos con el PSOE en gobiernos autonómicos y locales, si bien ha reconocido que resulta "muy complicado pactar con Sánchez por lo que hace y dice, porque no sabemos qué va a pasar cuando lleguen los indultos a los golpistas o cuando se cedan competencias al PNV".

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso ha recordado que este lunes su partido constituyó un comité de negociación "para buscar en cada lugar el mejor acuerdo” si bien ha insistido en que su prioridad “es llegar a pactos con PP".

Las cosas buenas para España las apoyaremos

Inés Arrimadas ha reconocido que la oposición de su partido “será diferente” a la realizada por PP y PSOE en la que se llegaron a pocos acuerdos. “Las cosas buenas para España las apoyaremos".

Sobre los resultados de las municipales en Barcelona, cree que “es muy mala noticia que ERC suba”. En su opinión “es lo que se consigue con darle a los independentistas lo que quieren”. Arrimadas cree que Manuel Valls será clave en el ayuntamiento de la ciudad condal, un consistorio "clave para frenar el separatismo y sabrá cuál es la opción menos mala para Barcelona”.