Armengol, sobre la Conferencia de Presidentes, en COPE: "Que no venga Cataluña no es una buena noticia"

Francina Armengol es la presidenta de las Islas Baleares y ha valorado la situación que vive una de las comunidades más afectadas económicamente por la pandemia de nuestro país. Tampoco ha dejado pasar la oportunidad de valorar la conferencia de presidentes autonómicos que tendrá lugar este viernes y hasta la ausencia de Cataluña por decisión de su presidente autonómico.

La pandemia, protagonista en Baleares

Para Armengol hay una cosa clara: "Seguimos viviendo en una pandemia sanitaria y eso afecta a la movilidad y a que a gente pueda tener esa seguridad en los viajes". Y es que este es sin duda uno de los quebraderos de cabeza de una autonomía cuya economía depende con fuerza del turismo extranjero.

"En Baleares hemos trabajado desde el consenso y el acuerdo. En los últimos meses hemos tenido incidencias muy buenas y un proceso de vacunación que seguía avanzando. Estos cuatro meses con la situación controlada, nos han permitido que en estos momentos Baleares tenga temporada turística. Siete de cada diez alemanes que vienen a España están viniendo a Baleares", ha argumentado Armengol.

Retención de jóvenes en un hotel de Palma

Otro de los temas tratados ha sido el del polémico confinamiento de los jóvenes que fueron confinados en un hotel de Palma de Mallorca, tras lo que Armengol se ha defendido: "Nosotros hemos hecho siempre el mismo planteamiento, cuando detectas una persona con covid positiva tienes que hacer el rastreo y cuando hay contacto estrecho, si no estás doblemente vacunado, tienes que hacer cuarentena de diez días", ha recordado.

"Es la obligación como individuo y colectivo. Lo hicimos para proteger a estos jóvenes. Hemos ofrecido un recurso extra, el hotel, para que las personas que o bien siendo contacto estrecho o necesitan el espacio para hacer el aislamiento en condiciones. En ninguno de los anteriores casos habíamos tenido problema. Nuestra decisión fue proteger a los jóvenes y la decisión de la directora genera fue la correcta", se ha reafirmado. Y ante la pregunta de si volvería a actuar de igual modo, la presidenta balear ha confirmado que actualmente "seguimos actuando igual. Es lo que marca el ministerio de Sanidad".

La presencia de Cataluña en la Conferencia de Presidentes

Armengol ha querido defender un acto que recientemente ha sido criticado con dureza: "Primero decir que la Conferencia de Presidentes es un ámbito necesario y útil. Pedro Sánchez ha reunido como nunca la conferencia y hemos aplicado la cogobernanza en España. Soy más partidaria de un punto de vista más federalista, de una relación más multilateral. Tenemos que emplear la Conferencia de Presidentes más y mejor", ha defendido.

"Durante la pandemia aprendimos a trabajar de forma más ágil", ha recordado Armengol sobre el órgano al que parece que no acudirá Cataluña este viernes. "No es una buena noticia que un presidente autonómico no venga y que no venga Cataluña no es una buena noticia. Los ciudadanos necesitan de los políticos el máximo rigor", ha criticado, para insistir en que bajo su punto de vista, "sería importante que el presidente estuviera", en referencia a Aragonès.

La España federal que defiende el PSOE y la incidencia del covid en la economía de las islas

La presidenta de las Islas Baleares ha defendido la propuesta federalista del PSOE y ha tratado de diferenciarlo del actual modelo autonómico: "Significa acercar la toma de decisiones al ciudadano. Que los ciudadanos de Formentera puedan decidir los temas de Formentera. Quedan pasos a recorrer para ser un estado plenamente confederal. El Senado debe ser una cámara en la que se representen las singularidades entre territorios. Federal significa pacto", tras lo que ha puesto Alemania como ejemplo.

Y ya para terminar, y en respuesta a Inocencio Arias, ha analizado la incidencia del covid en la economía de las islas: "Estamos empezando esta temporada y ha empezado bien. No podemos compararnos con otro momento sin pandemia. Fuimos la comunidad en la que más cayo el PIB porque dependemos mucho del turismo. Hemos hecho un planteamiento de protección a empresas y autónomos. En cuanto a la temporada, en junio, uno de cada tres empleos se han creado en Baleares. Estamos en un momento de recuperación económica claramente", ha defendido.