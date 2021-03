El apunte de Herrera sobre la división en el Gobierno tras la marcha de Iglesias: "Enfrentan a las dos partes"

El director y presentador de 'Herrera en COPE', Carlos Herrera, ha comenzado el programa de este lunes analizando las principales claves de la actualidad, que principalmente pasan por la situación de estancamiento de la pandemia, con nueve regiones que ha informado de repuntes en las últimas jornadas.

En este sentido, el comunicador ha valorado todos los aspectos relacionados con las restricciones, que se endurecerán a finales de esta semana ante la llegada de la Semana Santa. También se ha referido al proceso de vacunación en nuestro país, más lento de lo esperado, pero que este miércoles buscará reactivarse tras el regreso de la vacunación con AstraZeneca.

En clave política, Herrera ha valorado todos los frentes que se encuentran abiertos ahora mismo, tanto en la política regional como en la nacional, empezando por la moción de censura en Castilla y León. Sobre dicha moción se espera que no haya emoción, después de que la cúpula de Ciudadanos, tanto regional como nacional, haya defendido que no votarán en contra de su socio de Gobierno, el dirigente popular Fernando López Mañueco. "En principio el Gobierno PP-Ciudadanos no debería tener problemas, pero si hay alguno de Ciudadanos que cambia su opinión puede hacer que todo salte por los aires".

Con la resaca de las consecuencias provocadas la pasada semana por la moción de censura en Murcia y el adelanto electoral en la Comunidad de Madrid, Herrera se ha referido al tablero político que ahora mismo se disputa en Moncloa, con un Pablo Iglesias haciendo casi las maletas para centrarse en la campaña madrileña que empezará dentro de unas semanas.

En esta dirección, el director de 'Herrera en COPE' también ha analizado los diversos frentes políticos que ahora mismo se disputan dentro de Unidas Podemos, protagonizados por Pablo Iglesias y por Irene Montero, que está centrada en intentar dar un golpe de efecto contra la prostitución en nuestro país. "Mientras tanto en el Gobierno hay una auténtica falla tectónica entre PSOE y Podemos, hay diferentes versiones, pero la lengua del tipo del moño va a estar más suelta que nunca. La otra parte del matrimonio de Galapagar, ya saben ustedes que Podemos en un conjunto de individuos al servicio de un matrimonio, hay diversos aspectos que enfrentan a las dos partes del Gobierno".