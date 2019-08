Antonio Herraiz: "Sánchez ha hecho un ejercicio de improvisación sin precedentes con el Open Arms"

Audio

Una vez que pasa el puente de la Virgen, comienza la cuesta abajo. O la cuesta arriba, depende de cómo lo miremos, porque hay mucha gente que coge vacaciones en esta segunda quincena de agosto. Lo que es evidente es que, salvo el día 15 y si cae en puente este año algo más, agosto es que no paraliza ya casi nada. Nos preocupa la previsión del tiempo, especialmente en Canarias. Y no llegan buenas noticias desde la isla. Hoy se espera otro día de mucho calor con previsión de tiempo cambiante. Esto va a complicar aún más el incendio que ha entrado en el parque natural de Tamadaba, una de las joyas ecológicas de Gran Canaria. Ahora se incorporarán los medios aéreos después de una noche en la que las llamas han seguido avanzando sin control. Más de cinco mil vecinos que fueron evacuados han dormido fuera de su casa.

Es el tercer incendio en Gran Canaria en una semana. En las dos anteriores estuvo detrás la mano del hombre. En este de momento no ha trascendido ninguna hipótesis sobre el origen del fuego. Han ardido ya más de 5.000 hectáreas y no tenemos buenas noticias porque no se espera que este incendio esté estabilizado al menos hasta dentro de dos días.

Pendientes también de un incendio en la provincia de Guadalajara. Se iniciaba en el término de Valdeavellano y anoche el humo se podía divisar desde Guadalajra capital. El terreno es escarpado, con zonas de cuestas que caen al valle del río Tajuña. Y el viento tampoco ayuda. En Ávila otro fuego en la sierra de Gredos continúa activo.

En la crisis del barco Open Arms lo que hay que hacer es un gran ejercicio de atención para comprender todos los bandazos que está dando el gobierno de España. En el barco quedan 107 inmigrantes, que hoy cumplirán su decimoctavo día en el mar. Lo que el Ejecutivo de Sánchez había dicho hasta ahora es que el barco estaba frente a la costa italiana, que es así, y que debía ser el gobierno italiano el que tenía que elegir un puerto para desembarcar a estas personas. No solo se ponían de perfil, sino que durante muchos días hemos escuchado también cómo los ministros de Sánchez reprochaban a la ONG que no pidieran cuentas a Italia y que sólo se dirigiera al gobierno de España. Después de estar 17 días justificando su inacción, este domingo Sánchez ofrecía el puerto de Algeciras. ¿Por qué Algeciras y no un puerto más cercano? No lo explicaron, pero por si alguien se le escapa hay que recordar que en la Junta de Andalucía gobiernan el PP y Cs y en Algeciras el PP. No deja de ser un dato menor si lo que se trata es de endosarle el marrón a otro. Aun así, la ONG le dijo que imposible, que cinco o seis días de travesía no lo podían asumir. La negativa de Open Arms, las críticas de la Junta de Andalucía y del ayuntamiento de Algeciras llevaron que a las pocas horas llegara la enésima rectificación del gobierno de Sánchez. Si no les venía bien Algeciras, podían elegir otro puerto. El que quisieran. Al margen de las dudas lógicas que rodea al Open Arms, la imagen que está dando el Gobierno es de una improvisación sin precedentes. Si finalmente se iba a acoger esas personas - que en una situación límite no hay alternativa. Porque la única alternativa, y es de una insensibilidad extrema, es dejarles morir en el mar - ¿por qué ese ofrecimiento no se hizo la primera semana y ha habido que esperar 17 días? ¿Acaso Sánchez pensaba que Italia con su ministro Salvini iba a ceder sin más? El pulso lo ha ganado Salvini en su mayor parte y para decir eso no hay más que escucharle, que sigue con sus bravuconadas. Mal España con sus improvisaciones y sus bandazos. Mal Italia por su falta de sensibilidad y mal la UE que sigue siendo incapaz de fijar una postura común. Una vez que desembarque el centenar de inmigrantes que van a bordo del Open Arms, a nadie se le escapa que habrá otro Open Arms, otro Aquarius o el barco que sea... Y volveremos a hablar de lo mismo porque nadie va a mover un dedo. Y si lo hace, como hemos visto en Sánchez o Salvini, es con fines estrictamente electoralista.

Hoy va a tomar posesión de su cargo Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid. A la jura de Isabel Díaz Ayuso va a asistir Pablo Casado, que no estuvo en la investidura - dicen - para no restar protagonismo a la presidenta. Poco a poco se van conociendo los miembros del nuevo Gobierno. El que más morbo genera es el de Ángel Garrido, que después ser presidente con el PP y militar con este partido durante 30 años, será ahora consejero de transportes pero dentro de la cuota de poder que se queda Ciudadanos. Otro de los nombramientos es el del consejero de Justicia. Será el magistrado de la Audiencia Nacional Enrique López.

Hoy es noticia Rafael Caride Simón, alias Lucho. Este etarra tiene 74 años y es el responsable del mayor atentado de ETA. Colocó el coche bomba en el aparcamiento del Hipercor de Barcelona que causó 21 muertos y 45 heridos en 1987. Fue condenado a 790 años de cárcel como autor material del atentado y ha estado en prisión 26 años. Hoy es un hombre libre. Hemos hablado con víctimas de este atentado y lo ven con cierta resignación, pero también indignación.

Conclusión: el autor del atentado es un hombre libre. Caride Simón se acogió a la Vía Nanclares después de romper con ETA, arrepentirse de su pasado y de pedir perdón.Además, ha participado en algunos encuentros con víctimas. Al arrepentirse y pedir perdón, es un apestado dentro del entorno de ETA. Y no va a ser recibido en el pueblo en el que vive como un héroe.

Y hoy despedimos a la actriz Encarna Paso. Interpretó a Elena en "Volver a empezar". Su imagen forma parte del cine español ya que esta cinta se convirtió en el primer filme español en ganar el Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Encarna Paso ha muerto a los 88 años.