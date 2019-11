Antonio Castañer, el empresario agredido en Barcelona: "Es indescriptible la rabia que tiene la gente dentro"

El independentismo catalán volvió a mostrar este lunes su cara más violenta coincidiendo con la visita de los Reyes a Barcelona, que junto a la heredera de la Corona y la infanta Sofía entregaron los premios Princesa de Girona.

Fue allí donde un grupo de independentistas que protestaba contra la presencia de la Familia Real bloqueó el paso hacia el Palacio de Congresos y acosó a algunos invitados.

Uno de los agredidos fue Antonio Castañer, uno de los empresarios del calzado más importantes en nuestro país, consejero delegado de la firma de alpargatas Castañer. Según ha dicho este lunes en 'Herrera en COPE', cuando estaban llegando al Palacio de Congresos se dieron cuenta de que se estaban metiendo "en la boca del lobo". "En cuestión de segundos te rodean unos 100 tíos, la mitad de ellos con la cara tapada, con pitos y llamándote fascista, maricón, hijo de puta. Los insultos más graves que uno pueda llegar a imaginar".

Ante este escenario, Castañer ha confesado que tuvo "miedo" porque "uno de estos energúmenos te pega una torta y le siguen 10 y te machacan".

"Cuando decidimos marcharnos empezó lo peor porque entonces te persiguen, ven que han ganado: uno me pega una patada, me giro, me pega otra patada, le tiro las gafas al suelo, él me pega un puñetazo y me las tira a mí", ha relatado.

El empresario ha confesado que "lo que se le ha quedado grabado es la rabia que tiene la gente dentro. Eso es indescriptible".

Castañer ha tildado de "magnífico" el discurso de la princesa Leonor y ha dicho que habla un catalán impecable. "Soy de Gerona, y en Genora tenemos fama de tener un acento catalán muy cerrado. Esa niña podría ser de mi pueblo. Quedé absolutamente impresionado del acento que tenía esa niña", ha señalado Castañer.