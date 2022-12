Antonio Banderas confiesa cómo ha cambiado su vida desde el infarto que sufrió: "En ese momento"

Antonio Banderas presentó su espectáculo 'Company' el pasado mes de noviembre, lo que sirvió también para reabrir el Teatro Albéniz tras 17 años de cierre, rebautizado como Umusic Hotel Teatro Albéniz, en Madrid, una ciudad que el intérprete considera que ya se ha convertido en "el Broadway español". Por ello, el actor ha sido entrevistado porCarlos Herrera en 'Herrera en COPE'.

En primer lugar, cuenta cómo ha sido readaptar obras de teatro como 'Company' o 'A Chorus Line': "Cuando compré los derechos de 'A Chorus Line' no me permitían cambiar ni una coma". De hecho, el actor pone un ejemplo claro: "Hay un momento en la obra donde uno de los actores se lesiona y se le retiraba del escenario. Entre dos bailarines le cogían y le llevaban. La rodilla derecha tenía que ir media cuarta sobre la rodilla izquierda. Hasta ese punto, incluso los colores de los vestidos".

"En el caso de Stephen Sondheim, creador de 'Company', es todo lo contrario", asegura. "Me dijo que no me permitía dos cosas. No me permitió que cambiase la estructura narrativa ni que hiciese una versión anterior. Me dijo que tenía que crear mi propia versión", cuenta Banderas sobre cómo tuvo que llevar este último proyecto al escenario. Por ello, el intérprete pensó en aumentar la edad del protagonista y a Sondheim le pareció una gran idea "de poder repensarlo todo desde una edad más madura en la que esa soledad elegida, ya es una soledad impuesta porque la muerte empieza a acercarse de forma clara al ser la única certeza".

"Mayor importancia a la excelencia que al éxito"



Por otro lado, el actor cuenta el momento en el que comenzó a dar "mayor importancia a la excelencia que al éxito". "Hay un momento en mi vida, de renacer, que fue el ataque al corazón que sufrí el 25 de enero de 2017. Ese día... Imagínate una piscina llena de cosas y las cosas que no eran importantes se hunden. Solamente quedaron en la superficie las importantes: mi hija, mis amigos y mi vocación", confiesa Banderas.

"En ese momento, me compré un teatro y me puse a trabajar en hacer un proyecto distinto con el fin de hacer las cosas como uno las sueña. Es muy simple en el fondo, lo que pasa es que es muy caro", asegura el actor. A raíz de esto, el también director ha confesado que "las cuentas no salen" y que llevar una obra así el teatro es muy caro.

"Las cuentas no salen. Llenando el teatro aquí en Madrid, todos los días hasta que terminemos, pierdo dinero. Porque es una locura lo que yo hago. Me dijeron que ni en 'El fantasma de le Ópera' tuvieron tantos instrumentos, lo máximo que tuvo en el escenario fue 21 músicos. Me dijeron que lo que estoy haciendo es algo insólito. Yo llevo un equipo de cuerda de 8, dos chelos y seis violonistas... Dos trombones, trompas francesas, trompetas... Todo lo que suena en el escenario es directo puro y eso es muy costoso. Esta gente come, tiene hijos, coches... ", explica.